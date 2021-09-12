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璨樹暴風圈籠罩 高市應變中心仍維持一級戒備

中央社 / 高雄12日電

颱風璨樹暴風圈開始籠罩全台，高雄市災害應變中心上午召開第二次工作會議，聚焦山區整備防災工作；副市長林欽榮並請水、電公司預置人力待命，確保維持基本民生需求。

中央氣象局今天表示，中颱璨樹持續往北移動，中部以北、宜花、各地山區有局部大雨或豪雨，北部山區、宜蘭可能出現豪雨以上等級降雨。

高雄市上午有零星降雨，但風雨不大，消防局表示，目前為止未接獲颱風相關災情。高雄市災害應變中心仍維持一級開設，上午召開第二次工作會議，由林欽榮主持，並與六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等區長視訊，關心疏散、整備情形。

受颱風影響，山區預估雨量將達豪雨等級，明霸克露橋涵管便道作為緊急通行，抗災能力有限，再被沖斷機率高，昨天下午實施預警性封閉。

林欽榮會中指示，市府民政局、社會局、衛生局等單位，針對山區有就醫需求、慢性病、孕婦等民眾須下山依親或異地收容者，予以妥善安排及照顧；後續也須持續注意累積降雨及土石流紅黃色警戒發布情形，及時執行疏散撤離。

林欽榮也指示工務局及公路總局強化坡地安全監控機制，注意歷史致災點位，預做防災弱點補強，並加強鐵公路邊坡監測工作，尤其密切注意道路是否有預警性封閉或中斷情形，並發布資訊，確保用路人安全。

林欽榮並請電力公司、自來水公司預置人力待命，水力及電力如有因颱風損壞情形，立即派員搶修，確保維持基本民生需求，經發局則隨時掌握損壞及修復情形；另也感謝國軍協助山區各項應變及疏散撤離工作。

林欽榮提醒各單位對於災情即時查報與處置應變，務必落實執行，切勿掉以輕心，同時注意自身安全；另因明天週一上班上課，各單位要以最快速度，針對權管設施及區域，盡速恢復市容，讓市民回歸正常生活。

林欽榮 颱風

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