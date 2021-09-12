快訊

亞特蘭大動物園13隻猩猩染疫！高齡60歲Ozzie也確診

北市何時能恢復外送？柯文哲：業者自己判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭奧運熱！高市運動推廣班新增基礎拳擊練反應不實戰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府運動發展局「110年運動推廣班」新增基礎拳擊課程。圖／高雄市運發局提供、非疫期拍攝
高雄市政府運動發展局「110年運動推廣班」新增基礎拳擊課程。圖／高雄市運發局提供、非疫期拍攝

高雄市政府運動發展局舉辦「110年運動推廣班」，運發局長侯尊堯表示，今年東京奧運我國女子拳擊好手黃曉雯獲得一面銅牌，讓拳擊運動討論度又提升，運動推廣班今年新增基礎拳擊，另外還有流行舞、排舞、滑輪溜冰、籃球班等課程，報名可洽詢運發局全民科07-7229449轉404。

侯尊堯說，今年東京奧運讓許多民眾見識到拳擊運動，運發局順勢推出基礎拳擊訓練班，邀請林佩芳擔任專任教練，林是全國運動會51公斤級銀牌、全國大專運動會48公斤級金牌得主，授課內容以協調反應、腳步移動、沙袋訓練、技術手靶及肌力訓練為主。

侯尊堯表示，拳擊運動是一項集結智力與體力的全身性戰術運動，運動強度相當高，賽事觀賞性頗佳。在國外，拳擊賽事會吸引不少觀眾買票進場觀看，但是在國內拳擊運動卻仍處於小眾型的運動，多數人認為這項運野蠻並具危險性，但其實只要在專業的教練指導下，拳擊其實是非常好的全身有氧運動。而且運發局的拳擊班僅為普通基本拳擊訓練，不涉及對打實戰，因此學員可安心報名參加。

運發局表示，跳舞具有改善身體協調，力量和平衡、促進血液循環、減肥及減緩憂鬱等好處，這次運動推廣班特別新增流行舞、排舞等針對不同年齡層的舞蹈課程。流行舞內容有嘻哈、MV、鬼步、街舞等受年輕人喜愛的舞蹈，排舞則有恰恰、倫巴、探戈等舞步，由各大電視節目的常客、國家甲級舞蹈教練鄭竹宏擔任流行舞班授課老師，排舞則由高雄市體育會排舞委員會的徐伶老師授課，學費很親民，有興趣的民眾可參加。

高雄市政府運動發展局「110年運動推廣班」開設流行舞課程。圖／高雄市運發局提供、非疫期拍攝
高雄市政府運動發展局「110年運動推廣班」開設流行舞課程。圖／高雄市運發局提供、非疫期拍攝

東京奧運 高雄市 減肥

延伸閱讀

高市2萬劑AZ疫苗 預約到12日中午為止

全運會／輕艇好手張筑涵累積9金 盧秀燕親頒激勵金

曾經「一打臉就哭」 黃筱雯靠這些特點成為拳擊天后

拳擊／18歲女拳手被擊倒後香消玉殞 遭痛批：該禁這種比賽

相關新聞

搭奧運熱！高市運動推廣班新增基礎拳擊練反應不實戰

高雄市政府運動發展局舉辦「110年運動推廣班」，運發局長侯尊堯表示，今年東京奧運我國女子拳擊好手黃曉雯獲得一面銅牌，讓拳...

高雄資源回收廠弊案 環保局：落實輪調稽查鼓勵吹哨者

高雄檢、廉單位偵辦高雄市南區資源回收廠弊案，在地磅電腦系統業者黃姓男子家中查扣價值800萬元金塊，10日已聲押9人。高雄...

綠園道彩妝行動萌犬太吸睛 網友敲碗：想看陳小米

高雄市鐵路地下化後，長達15.37公里的美麗綠園道，透過14位在地藝術家巧手，成為城市級、放大版的「藝術長廊」，其中一幅...

高雄泥岩惡地 台灣第9座地質公園

高雄市自然地景審議會通過「高雄泥岩惡地地質公園」，將成為台灣第9座地質公園，包含烏山頂泥火山、月世界等面積約150公頃，...

馬頭山列公園範圍 不影響開發案

高雄泥岩惡地公園景觀區之一的馬頭山，先後因掩埋場、新農業循環經濟園區開發案遭居民反彈。馬頭山自然人文協會表示，成立地質公...

屏東三大迎王祭典 鐵馬環島啟程

3年1科的「屏東三大迎王平安祭典」10月從東港東隆宮登場，再由南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮接力，迓王船、遊天河聞名全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。