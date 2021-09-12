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搭奧運熱！高市運動推廣班新增基礎拳擊練反應不實戰
高雄市政府運動發展局舉辦「110年運動推廣班」，運發局長侯尊堯表示，今年東京奧運我國女子拳擊好手黃曉雯獲得一面銅牌，讓拳擊運動討論度又提升，運動推廣班今年新增基礎拳擊，另外還有流行舞、排舞、滑輪溜冰、籃球班等課程，報名可洽詢運發局全民科07-7229449轉404。
侯尊堯說，今年東京奧運讓許多民眾見識到拳擊運動，運發局順勢推出基礎拳擊訓練班，邀請林佩芳擔任專任教練，林是全國運動會51公斤級銀牌、全國大專運動會48公斤級金牌得主，授課內容以協調反應、腳步移動、沙袋訓練、技術手靶及肌力訓練為主。
侯尊堯表示，拳擊運動是一項集結智力與體力的全身性戰術運動，運動強度相當高，賽事觀賞性頗佳。在國外，拳擊賽事會吸引不少觀眾買票進場觀看，但是在國內拳擊運動卻仍處於小眾型的運動，多數人認為這項運野蠻並具危險性，但其實只要在專業的教練指導下，拳擊其實是非常好的全身有氧運動。而且運發局的拳擊班僅為普通基本拳擊訓練，不涉及對打實戰，因此學員可安心報名參加。
運發局表示，跳舞具有改善身體協調，力量和平衡、促進血液循環、減肥及減緩憂鬱等好處，這次運動推廣班特別新增流行舞、排舞等針對不同年齡層的舞蹈課程。流行舞內容有嘻哈、MV、鬼步、街舞等受年輕人喜愛的舞蹈，排舞則有恰恰、倫巴、探戈等舞步，由各大電視節目的常客、國家甲級舞蹈教練鄭竹宏擔任流行舞班授課老師，排舞則由高雄市體育會排舞委員會的徐伶老師授課，學費很親民，有興趣的民眾可參加。
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