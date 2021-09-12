搭奧運熱！高市運動推廣班新增基礎拳擊練反應不實戰

高雄市政府運動發展局舉辦「110年運動推廣班」，運發局長侯尊堯表示，今年東京奧運我國女子拳擊好手黃曉雯獲得一面銅牌，讓拳擊運動討論度又提升，運動推廣班今年新增基礎拳擊，另外還有流行舞、排舞、滑輪溜冰、籃球班等課程，報名可洽詢運發局全民科07-7229449轉404。

侯尊堯說，今年東京奧運讓許多民眾見識到拳擊運動，運發局順勢推出基礎拳擊訓練班，邀請林佩芳擔任專任教練，林是全國運動會51公斤級銀牌、全國大專運動會48公斤級金牌得主，授課內容以協調反應、腳步移動、沙袋訓練、技術手靶及肌力訓練為主。

侯尊堯表示，拳擊運動是一項集結智力與體力的全身性戰術運動，運動強度相當高，賽事觀賞性頗佳。在國外，拳擊賽事會吸引不少觀眾買票進場觀看，但是在國內拳擊運動卻仍處於小眾型的運動，多數人認為這項運野蠻並具危險性，但其實只要在專業的教練指導下，拳擊其實是非常好的全身有氧運動。而且運發局的拳擊班僅為普通基本拳擊訓練，不涉及對打實戰，因此學員可安心報名參加。