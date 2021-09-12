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高雄資源回收廠弊案 環保局：落實輪調稽查鼓勵吹哨者

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
資源回收車載運廢棄物到高市南區資源回收廠，都須先經過地磅。圖／高雄市環保局提供
資源回收車載運廢棄物到高市南區資源回收廠，都須先經過地磅。圖／高雄市環保局提供

高雄檢、廉單位偵辦高雄市南區資源回收廠弊案，在地磅電腦系統業者黃姓男子家中查扣價值800萬元金塊，10日已聲押9人。高雄市環保局今天表示，檢討防弊除了更新所有資訊系統，並抽調、輪調地磅平台工作人員，加強稽查力度與頻率，並鼓勵吹哨機制。

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工與離職的技工張姓男子，涉嫌與環保廢棄物處理業者掛勾，長期透過竄改電腦系統方式，短報進場垃圾重量、收取回扣。據檢、廉單位統計，至少圖利6家業者上億元。電腦系統業者黃男涉嫌疑對過磅系統植入程式，竄改過磅量，收取環保業者的回扣，轉買偷藏黃金條塊。

環保局檢討防弊作為，南區資源回收廠長林燦銘表示，南區廠多年來電腦系統與後續維護都是這家電腦廠商，發現弊端後，已立即更換新系統，未來會定期請外部廠商、學者，針對資訊系統檢查是否異常或被植入程式？

林燦銘說，目前地磅平台有10幾名工作人員，為維持運作也不可能一下子抽調太多，但會落實輪調，並有專人監督有無狀況。環保局會檢視過磅日誌，所有的過磅與地磅資料會勾稽比對，看有沒有異常。

林燦銘表示，為杜絕不法與弊端，環保局也鼓勵吹哨機制，保護吹哨者。

資源回收 高雄市

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