綠園道彩妝行動萌犬太吸睛 網友敲碗：想看陳小米

高雄市鐵路地下化後，長達15.37公里的美麗綠園道，透過14位在地藝術家巧手，成為城市級、放大版的「藝術長廊」，其中一幅萌犬躍上牆面的彩繪最具話題，市長陳其邁近來臉書強力行銷，綠園道人氣上升，還有網友敲碗說「想看陳小米也成為彩繪主角」。

陳其邁說，彩妝行動以策展概念規畫，陸續由14位在地藝術家、創作27幅彩繪作品，綠園道變成藝術長廊，預計10月完工。有住戶原先對彩繪這件事還無法認同，每天監工後，心情逐漸變得期待，甚至請藝術家喝飲料表達感謝。參與、見證社區的轉變，就是藝術帶來的魔力，吸引市民駐足、欣賞、紀錄，體會高雄嶄新魅力。

高雄市都發局長楊欽富說，過去鐵路兩側給人的印象是黑煙、噪音，這些原本在背面的建築翻轉成為正面，都發局啟動都更三部曲，第一步是藝術彩繪計畫，接著是整建維護協助拆除鐵窗等，第三部曲是都市更新計畫。

藝術彩繪廊道部分，市府在綠園道的河邊街至鳳山間選定27處，由14位藝術家以策展概念創作27幅作品，綠園道變身為藝術長廊、藝術廊道，每一幅各有故事和主題，預計10月10日完工，讓市容升級，整個街道都活起來了。