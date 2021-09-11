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高屏堰水源支應 澄清湖蓄水量漸回升

中央社 / 高雄11日電
台水公司第七區管理處表示，日前大寮區原水管線出問題，未補注原水進澄清湖，以致水位偏低。 圖／台水公司第七區管理處提供
台水公司第七區管理處表示，日前大寮區原水管線出問題，未補注原水進澄清湖，以致水位偏低。 圖／台水公司第七區管理處提供

璨樹颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天指示高雄澄清湖蓄水量問題。台水第7區管理處說，澄清湖水庫為滯洪未保持滿水位，且日前原水管破裂，調度高屏攔河堰水源，現蓄水量已回升。

「璨樹」襲台，蘇貞昌上午視察中央災害應變中心，針對經濟部水利署報告澄清湖水庫蓄水量，指示水利署長賴建信審慎處理，尤其去年沒有颱風，國人生命財產雖免於受到損害，但降雨不足，造成水庫蓄水量偏低，要謹慎評估水庫調節性放水時機、水量，確保颱風過後回蓄足夠。

台灣自來水公司第7區管理處副處長徐志宏接受中央社記者訪問表示，澄清湖總蓄水量達263萬噸，由於澄清湖位處市區，有滯洪功能，平常會降至約220萬噸，以紓解下游防洪壓力。

徐志宏說，9月7日發生大寮區原水管線破管，為避免影響民生用水，調度澄清湖水庫約100萬噸水支應，蓄水量因此再降低。破管修復後已開始抽取高屏攔河堰水源，回補澄清湖水庫蓄水量。

依水利署南區水資源局資料，今天凌晨1時多，澄清湖水庫蓄水量約114萬噸，截至下午6時已提升至122萬噸。另外，高屏攔河堰川流量每秒96.3立方公尺，引水量從凌晨1時多每秒4.57立方公尺，提升至下午6時每秒6.33立方公尺。高雄民生、工業用水每日需約150萬噸，目前供水無虞。

澄清湖 水庫 璨樹颱風

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