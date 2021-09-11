快訊

不斷更新／台東縣宣布12日停班停課 璨樹來襲全台停班課看這裡

金門海印寺與佛教會捐9500個防疫面罩給學子 超有佛心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海印寺住持性海師父（左三）今天下午偕同湛因師父（左二）及金門縣佛教會幹部洪志合（右一）等人至縣府捐贈防疫物資，由教育處代理處長黃雅芬（右二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門海印寺住持性海師父（左三）今天下午偕同湛因師父（左二）及金門縣佛教會幹部洪志合（右一）等人至縣府捐贈防疫物資，由教育處代理處長黃雅芬（右二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情再起，為加強學校防疫，金門海印寺及金門縣佛教會特別購置近萬個的防疫面罩與清消燈等物資，打算捐贈給縣內各校，由教育處代理處長黃雅芬代表接受，黃雅芬也特別感謝兩大團體的捐贈，可以增加校園的疫情防護力。

金門海印寺暨金門縣佛教會住持性海師父今天下午偕同湛因師父、華諦師父及金門縣佛教會幹部洪志合等人至縣府捐贈防疫物資，計有9500副防疫面罩及每班一台清消燈。

性海師父表示，目前台灣本島疫情再起，但因為疫苗短缺，有感於金門學童都沒有疫苗可打，海印寺及佛教會兩團體也希望為金門校園的防疫出一份心力，因此捐贈一批防疫物資，以利校園防疫，希望讓師生常保平安、健康；性海師父也特別感謝高金輪在運送防疫物資時，未收取運費，共同為金門的防疫付出一份心力。

黃雅芬說， 非常感謝金門海印寺及佛教會捐贈防疫物資，這批物資，近期將分配贈送給金門的高中職、國中、國小及幼兒園學子，相信在各界的支援教育單位防疫，定能提升學校整體防疫能量，一同齊心抗疫。

金門海印寺住持性海師父表示，眼見學童都無法施打疫苗，特別捐贈一批防疫物資，加強校園防疫。記者蔡家蓁／攝影
金門海印寺住持性海師父表示，眼見學童都無法施打疫苗，特別捐贈一批防疫物資，加強校園防疫。記者蔡家蓁／攝影
金門海印寺住持性海師父（右一）今天至縣府捐贈防疫物資，由教育處代理處長黃雅芬（左一）代表接受，他解說清消燈的使用。記者蔡家蓁／攝影
金門海印寺住持性海師父（右一）今天至縣府捐贈防疫物資，由教育處代理處長黃雅芬（左一）代表接受，他解說清消燈的使用。記者蔡家蓁／攝影

金門 佛教 疫情

延伸閱讀

金門榮服處號召志工做「菜粿」贈送獨居長者過中秋

發放至9月底截止 孩童家庭防疫補貼每人1萬元快領完了

家長驚驚！1天逾700人請假 北市防疫假學生達5113人

民眾反映餐廳內用未落實防疫 黃珊珊：抓到一律嚴辦

相關新聞

中颱璨樹暴風圈觸陸 屏東牡丹水庫調節性放水

中颱璨樹颱風暴風圈觸陸，屏南地區今天下半天雨勢轉強，恆春半島累積雨量在70毫米上下，牡丹水庫因上游雨量增強，下午4時起開...

高雄鳥松家具一條街受疫情衝擊 有業者要收攤

高雄鳥松是著名的家具街，沿街約有50家規模不一的家具店，近日卻開始出現倒閉潮，兩家緊鄰的家具業者張貼廣告，因不敵疫情將結...

不續聘詹智鈞違反工會法 屏基對勞動部裁決無法接受

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，縣府勞動協調未果，詹除走上街頭抗議並向勞動部...

高雄券吸引外縣市消費 藍軍憂：跨區移動不利防疫

行政院公布五倍券時程，高雄市府也預告將會加碼推出1000元高雄券，預計要以每張50元面額以利夜市攤商使用。高市議會國民黨...

璨樹恐再次沖斷高雄桃源便道 居民已做好心理準備

月前盧碧颱風及外圍環流造成高雄桃源區明霸克露橋遭沖垮，便道搶通超過2周，山上曾受困的桃源、復興等三里居民生活逐漸恢復正常...

璨樹颱風來襲 高雄桃源處簡易便道今下午預警性封閉

高雄明霸克露橋簡易便道搶通至今，將遇上璨樹颱風來襲，預估將帶來豪雨，由於簡易便道僅能抵抗日累積雨量約50毫米，颱風將帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。