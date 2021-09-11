金門海印寺與佛教會捐9500個防疫面罩給學子 超有佛心
新冠肺炎疫情再起，為加強學校防疫，金門海印寺及金門縣佛教會特別購置近萬個的防疫面罩與清消燈等物資，打算捐贈給縣內各校，由教育處代理處長黃雅芬代表接受，黃雅芬也特別感謝兩大團體的捐贈，可以增加校園的疫情防護力。
金門海印寺暨金門縣佛教會住持性海師父今天下午偕同湛因師父、華諦師父及金門縣佛教會幹部洪志合等人至縣府捐贈防疫物資，計有9500副防疫面罩及每班一台清消燈。
性海師父表示，目前台灣本島疫情再起，但因為疫苗短缺，有感於金門學童都沒有疫苗可打，海印寺及佛教會兩團體也希望為金門校園的防疫出一份心力，因此捐贈一批防疫物資，以利校園防疫，希望讓師生常保平安、健康；性海師父也特別感謝高金輪在運送防疫物資時，未收取運費，共同為金門的防疫付出一份心力。
黃雅芬說， 非常感謝金門海印寺及佛教會捐贈防疫物資，這批物資，近期將分配贈送給金門的高中職、國中、國小及幼兒園學子，相信在各界的支援教育單位防疫，定能提升學校整體防疫能量，一同齊心抗疫。
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