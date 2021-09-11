金門榮服處號召志工做「菜粿」贈送獨居長者過中秋

「菜粿」是金門地區傳統美食，除了作為年節點心外，也是不少人祭祀祈福的供品選擇。中秋佳節將屆，為了讓榮民感受過節氣氛，金門縣榮民服務處與榮欣志工今天上午特別結合社區的志工媽媽製作道地的傳統美食「菜粿」，並分送轄區特(較)需照顧榮民眷及獨居長者，不少人收到都說「揪甘心」！

今天上午包括金門縣榮服處處長游文勇、副處長劉信義、總幹事賈鴻來與社工員許中威等人一早就到新湖里辦公室，跟社區的媽媽們與金寧志工隊一起製作「菜粿」，社區的志工還解說，「菜粿」的外皮由地瓜蒸熟後和太白粉揉麵做成，包裹切碎的高麗菜、筍絲、紅蘿蔔等蔬菜，並混合豬肉末及石蚵內餡，吃起來外皮Q彈清脆爽口，是老少都喜愛的糕點。

另外，金湖鎮長陳文顧及新湖里長陳錦章也到場跟志工們致意並夥伴共同參與，得知這些「菜粿」，要分送給轄區特(較)需照顧榮民眷及獨居長者，陳文顧也相當肯定。

為了這場有意義的活動，金寧榮欣志工隊隊長林玉寶從前一天就帶領志工隊伙伴一起忙碌，有的削地瓜、切菜備料到準備爐具等工作，志工媽媽大家齊心協力共同參與，雖然天氣炎熱，卻絲毫不減服務的熱忱，個個樂在其中。不少志工媽媽還大方公開作粿的「撇步」，教導大家如何「包菜粿」。

稍後，由游文勇也親自偕同責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工將熱騰騰剛出爐的菜粿與善心人士提供的保久乳飲品分送給轄區的榮民眷及獨居長者，讓長輩歡度中秋。