高雄旗山車站前新闢道路 最快111年完工

颱風璨樹進逼，預估晚間起將有豪大雨侵襲高雄，高雄市副市長林欽榮今天到溪洲抽水站視察防汛整備，並會勘旗山區將開闢的都市計畫道路，盼最快明年完工，可為周邊地區帶來繁榮。

高市議員林義迪在總質詢時曾提出旗山車站前方空地，屬於市府產權但未開闢道路，盼市府首長前去會勘，為當地開闢新路。林欽榮今天率工務局長蘇志勳、新工處長許永穆等人視察，並向當地民眾說明進度。

林欽榮說，旗山車站前方空地開闢新路，最快明年就可完工，新路往南可銜接旗山國中，往北可通往旗山火車站及旗山老街等觀光景點，當地居民到旗山國中接送小孩不必再繞遠路。

另林欽榮也前往視察旗山區溪洲抽水站，該抽水站建置於民國95年，集水範圍涵蓋鯤洲排水及溪洲排水地區，站內設有3台抽水機，總抽水量可達每秒7.5立方公尺。林欽榮也向當地里長表示，有沙包需求可盡早提出申請，以因應颱風豪雨。

因應璨樹颱風來襲，市府團隊9日起陸續完成全市134台移動抽水機、82處抽水截流站、13處車行地下道，包含586座水閘門的運轉測試，並將134台移動抽水機調度至沿海低窪且易積水的岡山、永安、彌陀地區預先佈置。

此外，15座滯洪池均已完成排空作業，以最大儲存量爭取滯洪時間。高雄市淹水潛勢區、沿海低窪地區的區公所，也備足沙包因應。

林欽榮表示，他已囑託市府水利局及工務局，全力協同公路總局第三區養護工程處，密切注意山區道路預警性封閉，警消主動協助桃源區長進行相關防災整備，兵役處與國軍保持密切聯繫，調派兵力、運具協助當地民眾緊急撤離。