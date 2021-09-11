高雄鳥松家具一條街受疫情衝擊 有業者要收攤

高雄鳥松是著名的家具街，沿街約有50家規模不一的家具店，近日卻開始出現倒閉潮，兩家緊鄰的家具業者張貼廣告，因不敵疫情將結束營業，另有多家業者轉讓更換店名。業者說，一年多來生意下滑三成左右，不堪店租與員工成本壓力，準備轉入電商通路。市府經發局指出，為振興經濟，計畫推出「夜市商圈再加碼」，讓五倍券、高雄券與業者加碼發揮加乘效應。

高雄市家具業集中在新興區青年路、鳳山區三民路與鳥松區中正路，鳥松家具街規模最大，鳳仁路兩旁家具店林立，仁武、鳥松延伸至鳳山，不乏上千坪家具賣場，鳥松區公所曾舉辦家具節促銷活動。

近日一家業者先掛上「被疫情打敗了結束營業」布條，後來被誤以為是廣告促銷噱頭，加掛一條「即日起至10月31日截止」，對外展現決心；隔壁家具行同樣張掛「結束營業、全館大出清」布條。

湯姓業務員說，少子化下新人大手筆購置家具的機會變小，受疫情影響，一年多來生意明顯下滑，即使假日也少有顧客上門看家具，雖然下個月五倍券即將上路，五千元又不是五萬元，以去年經驗來說，幫助不大，老闆要設停損點結束營業，他也被迫提早退休養老。