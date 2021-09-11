為屏東三大迎王打廣告 熱血青年單車環島祈福

3年1科的「屏東三大迎王平安祭典」將於10月24日至31日由東港鎮東隆宮率先登場，依序是南州鄉溪洲代天府17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日，也是大東港地區子弟心中盛事；大鵬灣產業聯盟發起「屏東迎王、千里騎福」，一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。

東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每3年1科都會盛大舉辦迎王平安祭典，迓王船、遊天河，是聞名全台的宗教文化慶典；其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，萬人空巷盛況空前，還獲得文建會指定為國家重要民俗。

為迎接這項宗教盛事，地方早已動員起來，包括屏東縣政府、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、東港東隆宮董事長潘慶士、大鵬灣管理處處長陳煜川等地方民意代表、仕紳共同與會，今天都虔誠向溫王爺焚香祝禱，祈求疫情早日穩定、千里騎福活動一路平安。

大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋6年前曾騎單車環島宣傳迎王，今年由大鵬灣觀光產業發展聯盟及小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，透過自行車環島形式，慢速駛入台灣各縣市，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動；在地青年有12人響應全程騎7天，其中有餐飲、民宿、伴手禮業者，寧願放棄7天不做生意不上班，表達熱血與虔敬。