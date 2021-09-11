快訊

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

為屏東三大迎王打廣告 熱血青年單車環島祈福

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供

3年1科的「屏東三大迎王平安祭典」將於10月24日至31日由東港鎮東隆宮率先登場，依序是南州鄉溪洲代天府17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日，也是大東港地區子弟心中盛事；大鵬灣產業聯盟發起「屏東迎王、千里騎福」，一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。

東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每3年1科都會盛大舉辦迎王平安祭典，迓王船、遊天河，是聞名全台的宗教文化慶典；其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，萬人空巷盛況空前，還獲得文建會指定為國家重要民俗。

為迎接這項宗教盛事，地方早已動員起來，包括屏東縣政府、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、東港東隆宮董事長潘慶士、大鵬灣管理處處長陳煜川等地方民意代表、仕紳共同與會，今天都虔誠向溫王爺焚香祝禱，祈求疫情早日穩定、千里騎福活動一路平安。

大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋6年前曾騎單車環島宣傳迎王，今年由大鵬灣觀光產業發展聯盟及小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，透過自行車環島形式，慢速駛入台灣各縣市，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動；在地青年有12人響應全程騎7天，其中有餐飲、民宿、伴手禮業者，寧願放棄7天不做生意不上班，表達熱血與虔敬。

徐鳴懋說，更希望官民合力打造「屏東迎王」品牌，雖然迎王3年科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，若能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就想到屏東。

屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供
屏東大東港地區一群在地青年將以7天騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王祭，並為消弭疫情祈福，今天上午從東隆宮熱血出發，邀各地的遊子加入騎程行列。圖／大鵬灣產業聯盟提供

屏東縣政府 東港 大鵬灣

延伸閱讀

議員周勝考呼籲中央 板橋新埔比照屏東全面施打疫苗

新北比照屏東枋山專案接種疫苗？侯友宜這樣回

璨樹觸陸 台東、新北2校、屏東6鄉鎮宣布下午或今晚停班停課

強颱璨樹發陸警了！ 台東、恆春半島、屏東納首波警戒

相關新聞

不續聘詹智鈞違反工會法 屏基對勞動部裁決無法接受

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，縣府勞動協調未果，詹除走上街頭抗議並向勞動部...

高雄券吸引外縣市消費 藍軍憂：跨區移動不利防疫

行政院公布五倍券時程，高雄市府也預告將會加碼推出1000元高雄券，預計要以每張50元面額以利夜市攤商使用。高市議會國民黨...

璨樹恐再次沖斷高雄桃源便道 居民已做好心理準備

月前盧碧颱風及外圍環流造成高雄桃源區明霸克露橋遭沖垮，便道搶通超過2周，山上曾受困的桃源、復興等三里居民生活逐漸恢復正常...

璨樹颱風來襲 高雄桃源處簡易便道今下午預警性封閉

高雄明霸克露橋簡易便道搶通至今，將遇上璨樹颱風來襲，預估將帶來豪雨，由於簡易便道僅能抵抗日累積雨量約50毫米，颱風將帶來...

高雄泥岩惡地地質公園審議過關 列全台第9座地質公園

高雄市自然地景審議會昨通過指定高雄泥岩惡地地質公園，面積達149.95公頃，範圍包含1處核心區及9處景觀區，有多樣的泥岩...

高雄女監設外役監 泰源所月餅熱銷

矯正署在高雄女子監獄成立外役分監，全國第三座，受刑人不僅可外出工作、回家探親，還有收入。今年高雄女監受刑人將工作所得匯回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。