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金門K-Bike租賃站又多一處 仁愛新村旁新點啟用

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣觀光處近期在金寧鄉公所旁的仁愛新村增設一處租賃站，歡迎民眾多加使用。圖／縣府提供
金門縣觀光處近期在金寧鄉公所旁的仁愛新村增設一處租賃站，歡迎民眾多加使用。圖／縣府提供

金門的K-Bike租賃站又多一個點！金門縣觀光處表示，為了方便金門大學學生及金寧附近社區民眾上學、通勤或往返城區交通需求，近期選定位於金寧鄉公所旁的仁愛新村增設一處租賃站，已於日前完成驗收，歡迎民眾多加利用。

金門縣觀光處表示，金門的公共自行車K-Bike整體使用率逐漸提升，為讓民眾更方便租賃騎乘，縣府積極規劃調整站點密度、規模及分布位置，完善整體路網架構，讓民眾更加方便使用，更樂於使用。

據了解，縣府會選定金寧鄉公所旁的仁愛新村增設租賃站，是經與金門大學研商，方便學生上學及當地社區民眾通勤或前往城區交通使用，加上金大校方同意提供該校仁愛宿舍前廣場以及電力做為相關設備設置使用，促成租賃站的設置，已於日前完成驗收。

縣府觀光處表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央各項防疫措施逐步鬆綁，縣府對恢復民生日常活動作息的相應政策也加緊推動，K-Bike優化、站點普及工作持續進行，以提高租賃使用方便性和租賃效率。

觀光處提醒，K-Bike皆有專屬停車柱及租還程序，還車後務必於K-Bike控制柱機臺刷卡確認歸還成功，以確保自身權益，使用時如有問題可撥打K-Bike服務專線0800-311433（免付費）或082-311-433（付費）詢問客服。

金門 新冠肺炎 疫情

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