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不續聘詹智鈞違反工會法 屏基對勞動部裁決無法接受

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會在今年6月發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。 圖／聯合報系資料照
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會在今年6月發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。 圖／聯合報系資料照

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，縣府勞動協調未果，詹除走上街頭抗議並向勞動部申請不當勞動裁決，勞動部最終裁決認定屏基不予聘用詹智鈞，是構成所謂工會法第35條第1項第1、5款不當勞動行為；屏基日前收到裁決決定文，今天發表聲明表示遺憾也無法接受，對裁決決定將依法提起行政救濟，以維合法權益。

現任時代力量屏東縣黨部主委的詹智鈞，2013年任職於屏東基督教醫院，曾帶領屏基通過「高屏地區腦中風SNQ國家品質標章」，2018年和其他員工一同成立屏基工會後就積極爭取勞動權益，包括要求改善醫師工時、和資方談判團體協約等；今年4月底收到院方通知，6月30日合約到期後將不續聘，卻沒有附上任何理由，遭質疑是打壓工會，他向勞動部申請不當勞動裁決。

屏基9月2日收到裁決決定文，今天發表聲明指詹提出5項裁決請求，勞動部裁決決定駁回4項請求，分別是一、確認本院不聘用詹智鈞醫師行為，構成工會法第35條第1項第3款、團體協約第6條第1項之不當勞動行為。二確認本院109年4月24日不聘用詹智鈞醫師之行為無效，三請求本院應於裁決書送達翌日起7日內，回復詹智鈞醫師原任神經內科醫師主任醫師之職務，四請求本院應給付詹智鈞醫師自109年7月1日起至復職日止之每月薪資及年息5％利息。

但最終裁決決定仍認定屏基不予聘用詹智鈞，是構成所謂工會法第35條第1項第1、5款的不當勞動行為，屏基實深感遺憾亦無法接受；觀諸裁決決定理由，顯然是未充分慮及醫院與主治醫師間定期聘任契約的本質，另就醫院與工會間互動關係以及所謂工會事務或工會言論等事項之認定及適用法律顯有違誤，屏基就裁決決定，將依法提起行政救濟，以維合法權益。

屏基強調，對於企業工會組織、活動及發展，或者是對於參與企業工會或擔任工會幹部之員工，始終秉持著樂觀其成、一視同仁及互助共榮的立場，從未有任何企圖打壓工會或針對參與工會之同仁予以不利待遇情形。是不論裁決決定之認定，並不影響本院對待企業工會或工會成員之態度及作法。

醫師 勞動部 屏東縣

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