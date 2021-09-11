快訊

直播／台北、基隆也納入！全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大

第九輪BNT、高端一起打 3類人可預約BNT 9/20起預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄券吸引外縣市消費 藍軍憂：跨區移動不利防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府準備發行的高雄券已經設計好，邀請羽球天后戴資穎擔任代言人。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府準備發行的高雄券已經設計好，邀請羽球天后戴資穎擔任代言人。記者徐白櫻／攝影

行政院公布五倍券時程，高雄市府也預告將會加碼推出1000元高雄券，預計要以每張50元面額以利夜市攤商使用。高市議會國民黨團今日指出，直接發現金比較能夠符合民眾期待，何況近日疫情升溫，跨區移動不利抗疫，建議市府政策應該更周延，勿讓好事成為防疫破口。

高雄市長陳其邁昨天秀出羽球天后戴資穎代言的高雄券樣本券，預告未來搭配政府振興消費券使用。高市議會國民黨團總召童燕珍指出，嘉義縣普發2千元現金受到好評，國民黨與民進黨先前都有普發現金的政策提案，市府沒有接受，現在又耗費設計、印刷與系統建置等成本規畫高雄券。

議員邱于軒也指出，高雄券立意良好，但她認為現金最實在，高雄券不限縣市戶籍，有意吸引外縣市消費人口，但近日疫情不明朗，能否真正吸引民眾來高雄消費仍是疑問。

國民黨團表示，五倍券預算編列近1207億元，行政成本佔21億元，不樂見高雄市政府重蹈中央覆轍；近日國人擔心中秋、國慶連假恐造成疫情再度爆發，此情況下鼓勵跨區移動，疫情恐會雪上加霜。

疫情 國民黨 高雄市

延伸閱讀

藍議員「氣到生病」 怒指陳其邁解決空汙慢！慢！慢

高雄藍議員揪團看電影「天坑」 綠營喊霸凌

趙少康「戰鬥藍」南下 邱于軒：盼高雄藍營真心團結

高雄林園「孝道」引熱議 宮廟招認：為推廣孝道

相關新聞

璨樹恐再次沖斷高雄桃源便道 居民已做好心理準備

月前盧碧颱風及外圍環流造成高雄桃源區明霸克露橋遭沖垮，便道搶通超過2周，山上曾受困的桃源、復興等三里居民生活逐漸恢復正常...

不續聘詹智鈞違反工會法 屏基對勞動部裁決無法接受

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，縣府勞動協調未果，詹除走上街頭抗議並向勞動部...

高雄券吸引外縣市消費 藍軍憂：跨區移動不利防疫

行政院公布五倍券時程，高雄市府也預告將會加碼推出1000元高雄券，預計要以每張50元面額以利夜市攤商使用。高市議會國民黨...

璨樹颱風來襲 高雄桃源處簡易便道今下午預警性封閉

高雄明霸克露橋簡易便道搶通至今，將遇上璨樹颱風來襲，預估將帶來豪雨，由於簡易便道僅能抵抗日累積雨量約50毫米，颱風將帶來...

高雄泥岩惡地地質公園審議過關 列全台第9座地質公園

高雄市自然地景審議會昨通過指定高雄泥岩惡地地質公園，面積達149.95公頃，範圍包含1處核心區及9處景觀區，有多樣的泥岩...

高雄女監設外役監 泰源所月餅熱銷

矯正署在高雄女子監獄成立外役分監，全國第三座，受刑人不僅可外出工作、回家探親，還有收入。今年高雄女監受刑人將工作所得匯回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。