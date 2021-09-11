高雄券吸引外縣市消費 藍軍憂：跨區移動不利防疫

行政院公布五倍券時程，高雄市府也預告將會加碼推出1000元高雄券，預計要以每張50元面額以利夜市攤商使用。高市議會國民黨團今日指出，直接發現金比較能夠符合民眾期待，何況近日疫情升溫，跨區移動不利抗疫，建議市府政策應該更周延，勿讓好事成為防疫破口。

高雄市長陳其邁昨天秀出羽球天后戴資穎代言的高雄券樣本券，預告未來搭配政府振興消費券使用。高市議會國民黨團總召童燕珍指出，嘉義縣普發2千元現金受到好評，國民黨與民進黨先前都有普發現金的政策提案，市府沒有接受，現在又耗費設計、印刷與系統建置等成本規畫高雄券。

議員邱于軒也指出，高雄券立意良好，但她認為現金最實在，高雄券不限縣市戶籍，有意吸引外縣市消費人口，但近日疫情不明朗，能否真正吸引民眾來高雄消費仍是疑問。

國民黨團表示，五倍券預算編列近1207億元，行政成本佔21億元，不樂見高雄市政府重蹈中央覆轍；近日國人擔心中秋、國慶連假恐造成疫情再度爆發，此情況下鼓勵跨區移動，疫情恐會雪上加霜。