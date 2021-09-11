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璨樹恐再次沖斷高雄桃源便道 居民已做好心理準備

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源區明霸克露簡易便道，將於下午1時30分預防性封閉道路。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露簡易便道，將於下午1時30分預防性封閉道路。本報資料照片

月前盧碧颱風及外圍環流造成高雄桃源區明霸克露橋遭沖垮，便道搶通超過2周，山上曾受困的桃源、復興等三里居民生活逐漸恢復正常，如今璨樹颱風來襲，預估簡易便道可能流失，便道於今天中午預防性封閉，山上部分居民已經撤離、依親，相關單位嚴正以待，當地居民也做好再次受困的心理準備。

受颱風影響，近期已陸續有居民或病患下山依親，初步統計，目前山區明霸克露橋另一端復興里149人、拉芙蘭里96人、梅山里135人共380人；甲仙工務段宣布，將於下午1時30分預防性封閉道路，山上人數仍會持續變動。

當地居民說，目前山區仍未有雨勢，宛如暴風雨前的寧靜，但有過先前斷橋受困的經驗，這次已經提前一天下山整補物資，若道路再次中斷，也有做好心理準備。

除備妥物資，當地居民也開始著手防颱工作，同時也在豪雨來之前，趕緊到果園替芒果樹修枝，藉此減少風災可能帶來的損失。

相關警消防颱措施，將配合區公所執行預警式保全戶撤離安置，以明霸克露橋周邊的勤和里、復興里，以及具土石流潛勢溪流周邊地區，在今天下午6時前強制性撤離，不願撤離者須立下切記書，目前居民大致配合。

另外，若桃源、復興、拉芙蘭居民有有緊急就醫需求，可向拉芙蘭、梅山派出所通報，並轉知消防單位協助。

高雄桃源區當地果農，替芒果樹修枝，藉此減少風災可能帶來的損失。本報資料照片
高雄桃源區當地果農，替芒果樹修枝，藉此減少風災可能帶來的損失。本報資料照片

璨樹颱風

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