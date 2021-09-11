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北高雄也有運將關懷據點 法律、金融諮詢免費

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府針對計程車駕駛開辦關懷據點，免費提供法律諮詢等服務。圖／高市交通局提供
高市府針對計程車駕駛開辦關懷據點，免費提供法律諮詢等服務。圖／高市交通局提供

高雄市在小港區開辦計程車駕駛關懷據點廣受好評，為滿足北高雄運將需求，今天宣布加碼新增北高雄一處據點，地點位在交通部公路總局高雄市區監理所3樓，提供法律諮詢、金融理債諮詢與健康篩檢等免費諮詢服務。

高雄市在108年起委託高雄市立空中大學開辦計程車駕駛關懷據點，受到計程車司機熱烈歡迎，由於據點位在南高雄小港區，考量北高雄需求，爭取在楠梓區的高雄市交通事件裁決中心，也就是公路總局高雄市區監理所3樓新增關懷據點。

交通局指出，110年10月底前，每月第三週及第四週一、三提供法律、金融理財等項服務，預約專線為07-8066748（高雄市立空中大學）。關懷據點分別位在高雄市立空中大學（小港區大業北路436號）、高雄市交通事件裁決中心 （楠梓區德民路71號3樓）。

高雄市 計程車

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