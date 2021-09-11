高雄泥岩惡地地質公園審議過關 列全台第9座地質公園

高雄市自然地景審議會昨通過指定高雄泥岩惡地地質公園，面積達149.95公頃，範圍包含1處核心區及9處景觀區，有多樣的泥岩惡地、大部分類型的泥火山、曲流與切斷曲流地形、河階地形，不同岩性的特殊造型山體及典型的石灰岩崩塌、溶蝕和化學沈澱地景，足可代為台灣南部淺山丘陵地區地貎，後續預告1個月即可正式公告成為台灣第9座地質公園，進一步發展生態庫及導覽解說系統，成為高雄「特殊」亮點。

高雄泥岩惡地地質公園由援剿人文協會、大崗山人文協會、馬頭山自然人文協會；內東、內南、古亭、金山、鹿埔等社區發展協會及惡地農夫工作室9個團體共同提報，範圍多達10處，核心區為全國噴泥口最密集的烏山頂泥火山地景自然保留區，另納入雞冠山、大崗山、新太陽谷、月世界泥岩惡地、尪仔上天、月世界泥火山、小滾水、馬頭山及二仁溪曲流切斷與牛軛湖觀等9處景觀區。

主持審議會的副市長林欽榮表示，高雄淺山丘陵區地景多樣化，高雄泥岩惡地地質公園涵蓋的地景類型極為豐富，審議委員都感受到在地人民團體對成立地質公園的殷盼，也贊同人民參與保護的模式。盼地質公園成立後能深化社區培力、建立產官學民合作平台、地景點與生態資料庫建置、導覽解說系統、增進國內外交流，讓在地居民更有榮譽感。

高雄市農業局表示，這處地質公園足可代為台灣南部淺山丘陵地區的地景、自然史或地質地形發育史紀錄。當地尚有竹編、流竹、文武藝陣等文化及豐富的動植物生態。10個地質點都是國公有土地，團體提報後，依法取得土地所有權人同意，經現勘、列冊、公告等程序，提送審議通過。