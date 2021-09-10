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王浩宇投入民進黨高雄議員初選 藍綠籲勤跑基層

中央社 / 高雄10日電

民進黨前桃園市議員王浩宇今天在臉書宣布，將投入民進黨高雄市三民區議員初選。三民區現任藍綠議員都要他勤跑基層，提出實質政見爭取認同。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟透過臉書表示，人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主洗禮，歡迎每一名人才在高雄築夢踏實。

高雄市第7選區（三民區）的8席議員席次中，包括國民黨4席、民進黨3席、另1席為時代力量的林于凱。民進黨3席包括前議長康裕成、問政積極的鄭孟洳，以及基層實力雄厚的何權峰。目前民進黨在三民區尚無其他浮出檯面新秀宣布參選，但據了解，前議員林武忠、洪平朗有意捲土重來。

王浩宇今天在臉書發文表示，決定投入三民區市議員綠營初選。他貼出首支競選廣告，是高雄市前市長韓國瑜昔日罵他「天天從桃園砲打高雄」，要他「放馬過來」影片，片尾還剪貼上前總統馬英九頭像寫著：「我不是來了嗎？」說自己特別邀請韓國瑜、馬英九推薦，希望大家幫他分享影片。

何權峰表示，歡迎民進黨員參選，但要提出實質政見，爭取市民認同，並勤跑基層，讓市民看得見，而非僅以離開高雄的前市長韓國瑜當宣傳。三民區國民黨市議員黃香菽也說，要勤跑基層才能爭取認同「不是用喊的就行」，消費已離開高雄的韓國瑜是很無聊行為，也無助讓這個城市更好。

依公職人員選舉罷免法規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。高雄市選委會總幹事陳盈秀說，王浩宇4年內不能參選原本職位，但到高雄參選議員不受限制。

王浩宇2018年參選桃園市第7選區（中壢區）市議員選舉，以1萬6292票當選。在今年1月16日桃園市議員罷免投票中，獲得8萬4582同意票，達到有效同意票多於不同意票且達該選區選舉人總數4分之1以上，遭罷免成功。

民進黨 韓國瑜 罷免

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