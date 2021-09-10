全台第9座 高雄泥岩惡地地質公園審議通過

高雄市自然地景審議會今天通過指定高雄泥岩惡地地質公園，是全台第9個地質公園。範圍含括內門、田寮、燕巢等地近150公頃的高雄泥岩惡地地質公園涵蓋地景類型極為豐富。

由援剿人文協會代表9家在地人民團體共同向高雄市政府提報指定內門、田寮、燕巢10處地景點為高雄泥岩惡地地質公園。今天由高雄市政府副市長林欽榮主持高雄市自然地景審議會中所有委員一致同意成立，後續將預告1個月即可正式公告成立，未來透過在地團體結合地質公園中的山川里海地應用鏈結成生態國土綠網，增進地質環境教育及促進國際地質網絡交流。

高雄泥岩惡地地質公園將是國內第9個公告的地質公園，但範圍及組成團體卻是最為豐富的地質公園。依高雄市政府農業局資料，其範圍多達10處，包含1處核心區，即為全國噴泥口最密集的烏山頂泥火山地景自然保留區；另納入9處景觀區，含雞冠山、大崗山、新太陽谷、月世界泥岩惡地、尪仔上天、月世界泥火山、小滾水、馬頭山及二仁溪曲流切斷與牛軛湖觀景點。

其中，涵括多樣的泥岩惡地、大部分類型的泥火山、曲流與切斷曲流地形、河階地形，不同岩性的特殊造型山體及典型的石灰岩崩塌、溶蝕和化學沈澱地景，足可代為台灣南部淺山丘陵地區的地景、自然史或地質地形發育史紀錄。

農業局表示，這次10個地質點面積共149.95公頃都是國公有土地，經團體提報後，今年依法完成取得土地所有權人同意，並召開專家小組現勘同意列冊，並於燕巢、內門、田寮公所公告，3月在燕巢區公所召開說明會，獲出席民意代表及居民支持，提送評估報告送審議會審議通過。

今天列席的土地權管機關，包括行政院農業委員會林務局、財政部國有財產署、內政部國土測繪中心、高雄市政府工務局、農業局都同意納入地質公園範圍，出席全體委員也都能感受到在地人民團體對成立地質公園殷殷企盼。

希望成立地質公園後，能深化社區培力、建立產官學民合作平台、地景點與生態資料庫建置、導覽解說系統、增進國內外交流等發展，在地居民更有榮譽感，珍惜在地的自然環境與人文特色，真正落實永續家園夢想。