93歲鄰長婆婆熱心服務一甲子 熱忱讓潘孟安感動

屏東縣政府今天舉辦特優村里長、績優民政人員暨資深績優鄰長表揚大會，鹽埔鄉93歲的鄰長謝林阿燃，服務地方一甲子，縣長潘孟安看到婆婆年事已高仍熱心公共事務非常感動。

表揚大會今天在屏東縣政府舉行，共有58名里鄰長等人獲得表揚，其中93歲的謝林阿燃最年長。

「每一名受獎者都是屏東的驕傲!」縣長潘孟安表示，這群村、里、鄰長每位都富有愛心與服務熱忱，服務鄉親們大大小小的事情都少不了他們，尤其是疫情期間，幫忙通知村里民疫苗施打、相關防疫的措施宣導，都是他們協助完成，是縣府與民眾溝通的重要橋梁及最佳的協力夥伴。

鹽埔鄉鹽中村93歲的謝林阿燃擔任鄰長已經60年，正好一甲子，從青絲到白髮，仍不減為民服務的熱誠，為村內大小事竭盡心力。

謝林阿燃說，投入這份工作最大的動力，就是協助民眾解決問題、紛爭後所帶來的成就感，希望未來也能繼續為鄉親們付出。熱忱的服務讓潘孟安非常感動。

今年獲得表揚特優的鄰長有15名年屆73歲以上，且服務年資達50年，潘孟安對於無給職的鄰長能終身默默奉獻予基層深感敬佩，特別感謝他們辛勞的付出。