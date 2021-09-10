屏東原鄉幸福巴士 瑪家、三地門鄉無障礙小黃通車

屏東縣瑪家鄉及三地門鄉的幸福小黃今天啟動，共6輛無障礙計程車往返於鄉內各村及市區醫院。

縣府指出，配合交通部公路總局推動公路公共運輸計畫，縣府攜手中央及當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，讓公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學。

縣府指出，有感於屏東市小黃公車服務的成功，瑪家鄉及三地門鄉公所這次也經參考縣府作法，經公開徵求後，由皇冠計程車隊承接營運，並由車隊輔導當地青年考照提供接駁服務。

三地門鄉幸福巴士自民國106年起，以1輛中型巴士行駛3條路線，提供居民洽公、就學需求，即使在疫情影響下，去年仍服務超過2萬人次。

瑪家鄉幸福巴士則自107年以就學路線為核心，每日營運2班次往返於瑪家鄉公所與內埔國小間，於學期期間每月平均載客達800人次，營運成效良好，因鄉民反映市區就醫、採買需求，經交通部公路總局高雄區監理所及縣府輔導提案後，獲交通部公路總局補助。

三地門和瑪家2鄉共新增4條幸福小黃路線，可至屏東基督教醫院、寶建醫院等市區醫院，並以6輛無障礙計程車及門及戶服務長者及行動不便客群。

縣府表示，三地門、瑪家幸福小黃票價與屏東市小黃公車相同，搭乘一次僅需銅板價10元，持敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡免費。

縣府表示，在既有幸福巴士基礎上，進一步提升原鄉就醫便利性，目前積極協助原鄉推動幸福巴士政策，屏東9原鄉的幸福巴士服務，共24輛巴士行駛34條路線，是全國幸福巴士最多的縣市。

另外，縣府指出，109年輔導民間社團一粒麥子基金會成立市區汽車客運業行駛滿州鄉幸福巴士路線，更是全國首例。

縣府表示，縣府將持續攜手中央及當地公所持續滾動檢討，提升偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。