影／明霸克陸橋未列土石流警戒 蘇貞昌重批水保局

燦樹颱風直撲台灣而來，行政院長蘇貞昌今天視察水土保持局防災。水保局說，已針對盧碧颱風後的受災區域調整土石流警戒值，會將最新土石流訊息通報縣市政府和民眾防災。蘇貞昌則質問，水保局有事先模擬出明霸克陸橋會沖毀嗎？玉穗溪也沒有列入土石流警戒，還好緊急撤離，否則就是50幾人失蹤，要求水保局加油，做到「先」模擬出災情。

蘇貞昌說，璨樹颱風路徑偏轉，台灣都會覆蓋在暴風圈範圍，讓他相當擔心。因此，颱風還沒來，他先到水保局了解這次土石流防災應變情況。

水保局簡報，8月盧碧颱風造成高雄市桃源區明霸克陸橋遭沖毀，上游玉穗溪大量土石坍方，累積20公尺厚，數量多達7百多萬噸。水保局利用AI計算，玉穗溪崩塌地和下游明霸克陸橋並出現大片沖積傘，並估算還有集水區上游有多少土砂量，相關資訊已經提供給公路總局作為搶修參考。

另外，台東縣太麻里鄉發現堰塞湖，透過衛星圖片運算，模擬潰堤情況，發現不會危及下游聚落安全，也提供林務局參考。水保局長李鎮洋也說，因應盧碧颱風災情檢討，以針對受土砂災害影響區域調降土石流警戒值、落實警戒訊息通知，災害應變期間，也會請土石流防災專員進行雨量觀測及警戒，利用細胞廣播通知居民。

蘇貞昌說，水保局模擬相當震撼，但模擬是災害前還是災害後？有沒有預測到明霸克陸橋被沖毀？明霸克陸橋沖毀後，上游還有700萬立方土石，有沒有通報搶修單位。他親自到場勘災，搶修單位很擔心上游土石再度坍方，還好他們派人在上游觀察，玉穗溪上游土石坍方前及時撤離，否則現場50多名搶修人員和機具，可能都被土石覆蓋。

他要求，水保局能夠「先」災害預測，如果需要設備人力就直接說。水保局副總工程司陳振宇說，目前靠臨時編組觀測土石流災情，水保局編制員額480人，現在僅有426人，希望補足人力，提升監測能力。

蘇貞昌說，還好他有來，否則當了兩年多行政院長，都不知道水保局人員編制不足，缺乏判讀衛星圖片、計算的人員，他要求農委會、水保局將土石流預警需要多少人力、經費、一一表列，提出改善辦法，該支持他會全力支持。