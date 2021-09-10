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蛙鳴吵 屏東建國實小敦親睦鄰將生態池搬家

中央社 / 屏東縣10日電

屏東縣立建國實驗小學2年前開闢的生態池，吸引青蛙群棲息，夜晚蛙鳴太吵，遭鄰居投訴，校方決定敦親睦鄰，這幾天把生態池填平，將生態池搬家，新池今天開挖。

建國實小2年前在校門左邊圍牆旁打造生態池，池內有台灣原生種蓋斑鬥魚、蝦子及各類水生植物等，供學生生態觀察，生態豐富也吸引黑冠麻鷺，因鄰近萬年溪及萬年公園，環境天然，逐漸吸引青蛙群，去年開始有鄰居反映蛙鳴聲太大，半夜影響睡眠

校方前後抓了幾次青蛙野放到鄰近的萬年公園，但今年8月起不時下雨，青蛙又回到池裡，為了徹底解決問題，校方這週將原來寬2.5公尺、長3.5公尺、深約40公分的生態池填平。

校長施世治表示，填池前，老師和家長合力抓青蛙，池內有2種蛙，一種是台灣原生種貢德氏赤蛙，約有5、6隻，校方將牠們放生到萬年公園；另一種是外來種的亞洲錦蛙，亞洲錦蛙有毒，且沒有天敵，將牠們移除。

校方填平原生態池後，將生態池搬到教學大樓前、學生遊戲區旁，離住家約100公尺遠，施世治表示，縱使有蛙鳴，應該不會吵到人，新生態池與原生態池大小差不多，但深度方面改分成淺、中、深，最深仍是40多公分。

吳姓家長表示，新的生態池因有地利之便，可回收用過的水，經過濾後讓水資源再利用，同時示範太陽能噴水池、風力發電系統，種植蕨類等植物，新池預計2週完成。

屏東縣 睡眠 放生

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