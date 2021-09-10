高市國外入境者 7天自主健康管理期滿加篩一次

防堵Delta變種病毒入侵，高雄市長陳其邁今天宣布，針對國外入境者，在14天居家檢疫後的7天自主健康管理期滿，市府將提供試劑再快篩一次；中秋節非必要南北移動能免則免。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情再起，最早在印度發現的Delta變異株入侵台灣，雙北地區近日爆發多起群聚感染。

陳其邁下午在防疫記者會表示，為防堵Delta變種病毒，高雄提高境外防疫措施，原本入境篩檢一次，入住14天防疫旅館居家檢疫期間及離開旅館各篩一次，現在14天後的7天自主健康管理期滿後，市府將再提供居家快篩試劑再加篩一次。

高雄市衛生局表示，7天自主健康管理期間，避免出入公共場所和搭乘大眾運輸工具，衛生所人員會提供居家快篩試劑，若呈現陽性，須立即通報衛生單位，衛生單位也會主動追蹤篩檢情形。

另陳其邁也公布中秋節大眾運輸和學校防疫新規定，包括行經高雄市12家COVID-19指定隔離醫院及停靠台鐵、高鐵的公車、巴士、排班計程車等，應備酒精乾洗手液，乘客配合手部消毒，搭乘大眾運輸工具全面佩戴口罩。

學校活動部分，則取消或延後非必要、非特定對象及活動形式有密切接觸的集會活動。25日前，停辦跨縣市學生相關集會活動，包含校外教學。班親會採線上辦理，家長於門口接送學生，非必要不得進入校園。

中秋節即將來臨，陳其邁表示，南北移動仍有風險，不必要的南北移動能免則免，外地工作或訪客來高雄，務必要遵守防疫規定，公共場所落實實聯制。