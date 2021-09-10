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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

高雄防疫等級提高 25日前學校停止跨縣市活動

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市增驗一次居家快篩。圖／高市衛生局提供
高雄市增驗一次居家快篩。圖／高市衛生局提供

高雄市下午召開防疫記者會，市長陳其邁表示，高雄長輩第二劑AZ開打，比照第一劑由公所發通知單，施打時間為9月16日至26日。此外，境外防疫等級提高，高雄市要求自主健康管理期滿時要加驗一次居家快篩；學校9月25日前停止跨縣市的戶外教學等集會活動，班親會採線上辦理。

陳其邁指出，高雄長輩第二劑AZ開打，9月12日起請公所發通知單，施打時間為9月16日至26日，請長輩攜帶黃卡、接種通知書、意願書與評估單施打，若需要可向公所申請計程車，不願預約與排隊，上次怎麼打這次怎麼打，若黃卡遺失可向衛生所申請補發。

此外，特別針對Delta變種病毒，高雄市除幼教老師每周公費快篩外，陳其邁提醒老師與同學，若有發燒，加上有北部旅遊史、接觸史要向校方報備或請假，不要有症狀硬要上班，呼吸道疾病要就醫。

高雄市境外防疫等級調高，陳其邁說，目前14天居家檢疫都是要待在防疫旅館，入境、居檢中間與離開防疫旅館時篩一次，但高雄市在7天自主健康管理期滿時，會再增加一次居家快篩，加驗一次快篩。

中秋節防疫部分，醫療院所、大眾運輸工具都會加強清消，希望學校取消或延後非必要活動，9月25日前停止跨縣市集會活動，班親會線上辦理，家長非必要不要進入校園。

高雄市AZ疫苗第二劑16日起開打。圖／高市衛生局提供
高雄市AZ疫苗第二劑16日起開打。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁針對中秋節拉高防疫等級。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁針對中秋節拉高防疫等級。記者徐白櫻／翻攝
高雄市學校9月25日前停止跨縣市的戶外教學等集會活動。圖／高市衛生局提供
高雄市學校9月25日前停止跨縣市的戶外教學等集會活動。圖／高市衛生局提供

高雄市 快篩 陳其邁

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