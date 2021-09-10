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台日友情動漫展 陳其邁笑稱求學時抽屜放漫畫

中央社 / 高雄10日電

高雄市長陳其邁今天中午前往駁二參觀台日友情動漫主題展，一眼認出漫畫作品「城市獵人」，他笑稱暴露了年紀，還坦承以前上課時漫畫就放在抽屜，動漫陪大家度過美好童年。

高雄市政府與日台交流協會高雄事務所共同策畫「台日友情Always Here, Now in TAKAO」動漫主題展，陳其邁中午和日台交流協會高雄事務所長加藤英次前往駁二藝術特區看展，並親手簽繪祝福簽名板。

觀展時，陳其邁一眼認出作品「城市獵人」，他笑稱不小心暴露自己5開頭年紀。他說以前沒有網路，上課時教科書放上面，抽屜就放漫畫。漫畫陪大家度過很多童年，「所以講得出來什麼漫畫，大概就知道年紀了。」

陳其邁表示，展覽集結日本漫畫家、台灣插畫家和其他藝術創作者，共同運用畫筆表達對彼此謝意，也加深台日友誼的牽絆，且展覽辦在日治時期就存在的駁二舊倉庫，別具意義，民眾可踴躍預約前往觀展。

加藤英次則說，希望透過深受日本和台灣人喜愛的漫畫，代為表達日本對台灣的謝意。也期望台日友誼能持續緊密，因此特別邀請日本107位人氣漫畫家簽繪簽名板，留下對台灣的感謝話語，在疫情期間透過展覽維繫雙方情誼。

「台日友情Always Here, Now in TAKAO」動漫主題展即日起至26日在駁二藝術特區大義區C7動漫倉庫展出。高雄為了表達歡迎與感謝，特別策劃「絆：阿公阿嬤的日本時代」高雄記憶單元，透過漫畫家氰酸鉀畫出祖父母輩戰前世代記憶，及戰前推動台灣現代化的人物故事。

駁二藝術特區這次也邀請了9名高雄在地插畫家應援台日友好，包含雪路YUKIJI、Croter、有鳥女子-慢熟工作室、狗狗的小跳步、A-KA 阿卡、萬歲少女、林家棟、小男孩的少女腦袋、洪旻宏Macaca等。

日本 駁二 陳其邁

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