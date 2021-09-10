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金門金湖鎮推出九宮格2.0活動 邀民眾來闖關拿好禮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮代表會主席蔡乃靖邀請鄉親，大家一起來參與金湖九宮格2.0活動。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮代表會主席蔡乃靖邀請鄉親，大家一起來參與金湖九宮格2.0活動。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所去年推出九宮格活動引發廣大迴響，鎮長陳文顧今天宣布將從9月17日起展開為期2個月的九宮格2.0活動，民眾只要完成3條連線的任務，就可以輕鬆獲得好禮，為了號召更多民眾參與，這次獎項也特別加碼，第一特獎為機車一台，還有iphone12手機等好禮，等你來拿！

金湖鎮公所今天舉辦「九宮格2.0活動」記者會，由陳文顧主持，包括鎮民代表會主席蔡乃靖、副主席林麗芬與多位代表及各里里長出席參與。

陳文顧表示，這項活動自110年9月17日起至11月14日止，參加者須先到金湖鎮公所服務台領取九宮格挑戰卡，每人限領一張，需攜帶身分證正本及臉書帳號認證完畢才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章，凡完成3條連線可獲贈50元購物券、4條連線可獲贈100元購物券、5條連線可獲贈200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券一張。

陳文顧強調，九宮格2.0活動除了挖掘金湖鎮隱藏版景點、吸引遊客振興觀光旅遊外，為了振興地方經濟及活絡在地產業，也廣邀金湖地區商家參與，其中有三格是必須在金湖轄區商家消費才可獲得蓋章，包括特產業、餐飲業及其它類別等，其餘隱藏景點為：料羅南石滬公園-喊泉(需投幣10元體驗)、瓊林-福祿壽喜牆面、E-095據點中興堡、環保公園-溪邊風獅爺、M型坑道、金湖鎮任一彩繪點。

此次活動內容更新穎好玩，彩品加碼，第一特獎為機車一台，此外還有iphone12手機、ipadair、switch、dyson吸塵器、米家掃拖機器人、40吋電視、米家空氣淨化器pro等，還新增200項小獎，提升活動參與者的中獎率。

陳文顧表示，希望能藉由活動吸引旅客前來金湖觀光消費、振興經濟，特別廣邀轄區內商家約130家業者，一起共襄盛舉，讓遊客來踩線金湖鎮隱藏版美景，並且玩得開心、吃得放心及買得安心，打造吃喝玩樂在金湖。

金湖鎮公所的九宮格2.0活動，其中一項任務就是要到料羅南石滬公園體驗喊泉。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所的九宮格2.0活動，其中一項任務就是要到料羅南石滬公園體驗喊泉。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今天舉辦「九宮格2.0活動」記者會，與會貴賓眾多，一起來賣力推銷金湖景點。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今天舉辦「九宮格2.0活動」記者會，與會貴賓眾多，一起來賣力推銷金湖景點。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧今天宣布將從9月17日起展開為期2個月的九宮格2.0活動，邀請民眾來闖關拿好禮。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧今天宣布將從9月17日起展開為期2個月的九宮格2.0活動，邀請民眾來闖關拿好禮。記者蔡家蓁／攝影

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