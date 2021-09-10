三任村長獲兩任特優 林邊仁和村長當獨居長輩的家人

屏東縣府今表揚特優村里、績優民智人員與資深績優鄰里長，屏東縣林邊鄉仁和村長盧麗美，擔任三任村長，58歲的她獲得兩次特優村長，她凡事親力親為，照顧村內獨居長輩，有長輩過世了，沒有子女，她當長輩的子女，幫忙張羅喪事，每年清明節也不忘祭拜過世獨居長輩，她說，「助人為快樂之本」。

盧麗美除了當村長外，接下社區關懷據點、樂齡學習中心，還帶著社區阿公阿嬤們跟年輕人一起跳街舞，還拿下屏東縣冠軍，總是活力十足的她，村內大小事都瞭若指掌，遇到大雨來襲，她第一時間巡視，「這樣才能立即掌握哪裡淹水，趕緊即時通報，讓災害降到最低」。

盧麗美平日關懷村內獨居長輩，五六年前，有兩名獨居長輩先後過世了，沒有親人、子女，她當長輩的家人，幫忙張羅喪事，協助祭拜，即使過了許多年，每年清明節她仍記得祭拜獨居長輩。

「助人為快樂之本，幫助民眾自己也很快樂」，盧麗美說，參選村長從一開始4人參選，第二任2人參選，第三任時同額競選，問她下屆還要參選嗎？她笑說「要看身體狀況啦！」。

屏東市今年9月6日實施里鄰整編，屏東市79個里整編59里，屏東市獲表揚特優里長光華里長曾文章、崇智里長謝明山，光華里將被整併義勇里，崇智里將整併到大埔里，曾文章擔任4屆里長，謝明山擔任5屆里長。