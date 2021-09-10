號召捐款助弱勢 金門民眾用消費券捐家扶

金門在上月底領先全國，普發縣民紓困金5千元，金門正中行負責人許峻岷黃彩雲伉儷，今日發起紓困金、消費券幫助家扶中心的活動，將紓困金和還未領到的消費券3000元，與中央發放的5倍振興券，全數以現金方式，共計26000元都捐贈給家扶中心，由家扶中心代為發送給弱勢家庭，許峻岷說，希望讓這筆錢有更好的運用。

今日上午10時許，許峻岷偕同友人馬志亮、郭金堡、邱嘉樹等人一同到家扶中心行善，號召鄉親響應「我OK!您先用」的紓困金助家扶活動。這是金門家扶中心收到的第一份將紓困金捐贈給中心的善款，由金門家扶中心主任李桂平代表家扶的受助家庭接受此善款，並向許峻岷及其友人致上十二萬分的感激之情。

許峻岷表示，這次的疫情拖得太久，造成民間經濟萎縮，各行各業「苦撐」，有的公司乾脆歇業打烊，好在政府單位的德政，未設定排富條款普發消費券；尤其金門縣府更是全國首創發放5000元現金紓困金及3000元消費券，對地方弱勢族群有一定的幫助。

許峻岷說，他在跟太座商量，覺得他們的經濟情況不是那麼急迫，希望能貢獻一己之力，將個人的金門紓困金和消費券，以及中央振興券共計13000元，夫妻二人全部都捐出來給家扶中心的受扶助家庭使用，藉此拋磚引玉，呼籲大家一起來協助比我們更困難的人。

許峻岷的同行友人，也當場響應，包括馬志亮捐贈13000元、郭金堡13000元，許峻岷並代交友人中華民國經濟發展研究會理事長林勝和捐贈6000元、張之盈5000元，一起為家扶弱勢家庭及兒童，紓解他們因疫情無法有收入的窘境。

家扶中心主任李桂平表示，感謝許峻岷伉儷及其友人發起及響應紓困金助家扶中心的公益善舉，讓家扶中心弱勢兒童及家庭，在失業減薪的打擊下，尚能感受到社會的溫暖。

金門家扶中心表示，期盼各界善心人士，在這一次紓困金專案之下，量力而為一起協助比我們更弱勢的家庭，100不嫌少、1000不嫌多，只要是能協助地方的弱勢族群，其份量重如泰山，「我OK!您先用」，一起創造金門普羅百姓的樂利生活。金門家扶中心紓困金大愛活動，可撥打082-326139翁小姐洽詢。