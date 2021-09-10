高雄國慶焰火能否如期登場 陳其邁：順利籌辦中

睽違20年之久，今年10月的國慶焰火將重返高雄港施放。針對近日的疫情變化，高雄市長陳其邁表示，目前活動順利籌辦中，會在落實防疫的前提下舉辦，高雄碼頭從壽山延續旗津，範圍很大，各個施放區都會做人流管制，這樣就不會有群聚風險。

高雄市長陳其邁今天到市立歷史博物館參加高雄市與京都市簽署「高雄協定書」活動。陳其邁談及高雄的國慶焰火籌辦情況時表示，場勘、節目規畫等相關活動順利籌備中，交通動線和防疫工作開好幾次會議，市府會把防疫工作做好，在落實防疫的前提下辦國慶煙火。

近日疫情再度緊繃，外界擔心國慶焰火能否如期舉辦。陳其邁說，高雄元旦跨年有相關經驗，所以有些地方會做好人流管制，有些是用椅子，椅子一坐才不會亂跑，秩序會比較好。

陳說，其他縣市焰火施放點可能集中在一個地方，人當然會受限，高雄不一樣，高雄港從1號碼頭壽山開始，一直到22號碼頭旗津、愛河灣，面積非常大，會針對每個施放地區做人流管制，擺設椅子、保持社交距離，觀眾坐定後看國慶焰火，不會有群聚風險。