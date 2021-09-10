看台日友情動漫展秒認出城市獵人 陳其邁笑：洩漏年紀
日本311地震迄今10周年，日方至今銘記當年台灣的援助，如今新冠肺炎疫情延燒，也四度捐贈疫苗給台灣，象徵台日之間相互牽絆，在疫情下無法跨越國境的現在，日本台灣交流協會高雄事務所也邀百餘名日人氣漫畫家在高雄駁二大義區動漫倉庫，展示103幅感謝簽名板，高雄市長陳其邁今早前往看展，一眼認到「城市獵人」動漫，笑說不小心洩露了5字頭的年紀。
日本台灣交流協會高雄事務所與高雄市政府共同舉辦的「台日友情 Always Here ,Now in Takao」動漫主題展，即起到9月26日在駁藝術特區大義區C7動漫倉庫展出，陳其邁今與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同看展，也簽繪祝福簽名板，象徵台日友誼長存。
加藤英次說，日本311震災台灣給日本很多支持協助，日本非常感謝台灣10年前的援助，這次動漫展特邀103個動漫家繪製「感謝板」向台灣表示感謝，透過通過展覽，表達對台灣的牽掛與友誼。
呼應台日友好情誼，高市文化局也找來高雄雪路、YUKIJI等 9名在地人氣插畫家，動漫畫家應援，策畫「絆，阿公阿嬤的日本時代」高雄記憶單元及「台日友好」高雄插畫家串連單元，發揮巧思各自表述「台日友好」的畫面。
陳其邁在展場一眼認出「城市獵人」動漫主角，笑說一不小心洩漏了歲數，讓大家知道他是5字頭的年紀。也說，以前課堂上，桌上放教科書，抽屜放漫畫，當時沒網路，動漫陪大家度過童年記憶。這次台友好主題，年輕插畫家用珍奶炸雞等台灣流行美食等生活經驗為素材表達對日本的感謝，反映不同時空的台日友誼，具有異曲同工之妙。
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