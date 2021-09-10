建國國小生態池青蛙鳴叫聲擾鄰學校敦親睦鄰生態池搬家

屏東縣建國國小鄰近萬年溪畔，校園生態豐富，近兩年來在校園打造生態池，生態池內有台灣原生種蓋斑鬥魚、水生植物等，遇下雨過後，青蛙出現，鄰居反應蛙鳴聲影響睡眠，學校也抓了5、6次青蛙，今年8月連續大雨，青蛙又再度回來了，學校為了敦親睦鄰，決定將生態池搬家，搬到校園遊戲區旁，讓學生們遊玩時也能就近觀賞生態。

建國國小校長施世治說，校園2公頃，生態池原本位置在校園入口處左手邊，較鄰近民宅旁，生態池打造約2年，去年接獲鄰居反應，蛙鳴聲影響睡眠，學校也展開抓蛙大作戰，今年大雨過後，又接獲鄰居反應，決定將生態池搬家。

為了抓蛙，老師、家長們都出動，施世治說，抓到蛙類有兩種，一個是台灣原生種貢德氏赤蛙，又稱「狗哇」，蛙叫聲很像狗在叫；另一個是外來種亞洲錦蛙，亞洲錦蛙有毒，連蟾蜍、蛇、鳥都不會吃，抓到外來種就移除。貢德氏赤蛙抓到後則是放生在校園旁的萬年溪畔。

施世治說，亞洲錦蛙外來種，生存能力強，只要有螞蟻、昆蟲就可以活下來；貢德氏赤蛙需有水的環境才會住下來，當校園出現貢德氏赤蛙有5、6隻，代表周邊生態環境很豐富。

為不讓蛙鳴聲影響鄰居，學校敦親睦鄰，本周展開生態池大搬家，家長、老師們幫忙，每天出動約10多人，進入校園的家長志工們都要有打過疫苗才能進入校園。

家長吳啟平說，當初生態池是他與另名家長陳泰州一起打造，舊的生態池雖然填平，新的生態池靠近遊樂場旁邊，並接拖把用水等，經過濾後，讓水資源再利用，也會種蕨類等植物，讓小朋友觀察水循環過濾過程。