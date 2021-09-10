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建國國小生態池青蛙鳴叫聲擾鄰學校敦親睦鄰生態池搬家

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供

屏東縣建國國小鄰近萬年溪畔，校園生態豐富，近兩年來在校園打造生態池，生態池內有台灣原生種蓋斑鬥魚、水生植物等，遇下雨過後，青蛙出現，鄰居反應蛙鳴聲影響睡眠，學校也抓了5、6次青蛙，今年8月連續大雨，青蛙又再度回來了，學校為了敦親睦鄰，決定將生態池搬家，搬到校園遊戲區旁，讓學生們遊玩時也能就近觀賞生態。

建國國小校長施世治說，校園2公頃，生態池原本位置在校園入口處左手邊，較鄰近民宅旁，生態池打造約2年，去年接獲鄰居反應，蛙鳴聲影響睡眠，學校也展開抓蛙大作戰，今年大雨過後，又接獲鄰居反應，決定將生態池搬家。

為了抓蛙，老師、家長們都出動，施世治說，抓到蛙類有兩種，一個是台灣原生種貢德氏赤蛙，又稱「狗哇」，蛙叫聲很像狗在叫；另一個是外來種亞洲錦蛙，亞洲錦蛙有毒，連蟾蜍、蛇、鳥都不會吃，抓到外來種就移除。貢德氏赤蛙抓到後則是放生在校園旁的萬年溪畔。

施世治說，亞洲錦蛙外來種，生存能力強，只要有螞蟻、昆蟲就可以活下來；貢德氏赤蛙需有水的環境才會住下來，當校園出現貢德氏赤蛙有5、6隻，代表周邊生態環境很豐富。

為不讓蛙鳴聲影響鄰居，學校敦親睦鄰，本周展開生態池大搬家，家長、老師們幫忙，每天出動約10多人，進入校園的家長志工們都要有打過疫苗才能進入校園。

家長吳啟平說，當初生態池是他與另名家長陳泰州一起打造，舊的生態池雖然填平，新的生態池靠近遊樂場旁邊，並接拖把用水等，經過濾後，讓水資源再利用，也會種蕨類等植物，讓小朋友觀察水循環過濾過程。

施世治說，舊的生態池搬家時，黑冠麻鷺一旁盯著看，趕都趕不走，因為生態池水淺有魚蝦，是食物來源之一。新的生態池預計兩周後完工，生態池內會有蓋斑鬥魚，位置就在學校遊樂場旁，學生以後遊玩，能就近觀察。

抓蛙大作戰，抓到外來種亞洲錦蛙（紅圈處）。圖／建國國小提供
抓蛙大作戰，抓到外來種亞洲錦蛙（紅圈處）。圖／建國國小提供
抓蛙大抓戰，抓到台灣原生種貢德氏赤蛙，因為叫聲很像狗叫聲，又稱「狗蛙」。圖／建國國小提供
抓蛙大抓戰，抓到台灣原生種貢德氏赤蛙，因為叫聲很像狗叫聲，又稱「狗蛙」。圖／建國國小提供
屏東縣屏東市建國國小老師與家長們打造新的生態池。記者劉星君／攝影
屏東縣屏東市建國國小老師與家長們打造新的生態池。記者劉星君／攝影
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小校園生態池搬家，老師與家長們將舊的生態池填平。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小校園生態池搬家，老師與家長們將舊的生態池填平。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小校長施世治說明，舊的生態池因為鄰近民宅，有民眾反映蛙鳴聲影響睡眠，將生態池搬家，舊的生態池已填平。記者劉星君／攝影
屏東縣建國國小校長施世治說明，舊的生態池因為鄰近民宅，有民眾反映蛙鳴聲影響睡眠，將生態池搬家，舊的生態池已填平。記者劉星君／攝影
屏東縣建國國小校園生態池搬家，舊的生態池搬家填平時，黑冠麻鷺在一旁看著不肯走。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小校園生態池搬家，舊的生態池搬家填平時，黑冠麻鷺在一旁看著不肯走。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池填平。記者劉星君／攝影
屏東縣建國國小舊的生態池填平。記者劉星君／攝影
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供
屏東縣建國國小舊的生態池，學童們在一旁觀察。圖／建國國小提供

睡眠 屏東縣 疫苗

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