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高雄、京都兩地簽協定書 駐日代表謝長廷跨海見證

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市與日本京都市視訊簽署「高雄協定書」，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左一）、南六公司董事長黃清山（右一）到場見證。記者徐白櫻／攝影
高雄市與日本京都市視訊簽署「高雄協定書」，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左一）、南六公司董事長黃清山（右一）到場見證。記者徐白櫻／攝影

高雄市名由來與日本京都市的賞楓勝地「高雄山」有關連，今早在駐日代表謝長廷見證下，高雄市長陳其邁與京都市長門川大作跨海視訊並同步簽下協定書，雙方承諾在產業、觀光、文化、運動等領域加強互動，高市府將9月定位為「日台友情月」，兩市交流邁向新篇章。

高雄市與京都市簽署猶如姊妹市概念的「高雄協定書」，受疫情影響，兩市首長無法面對面交流，今早選在日治時期留下來的市立歷史博物館（原高雄市役所）舉辦視訊簽署會，邀請日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、口罩國家隊南六公司董事長黃清山到場見證，曾任高雄市長的謝長廷跨海參與，盼雙方友好關係延續下去。

陳其邁指出，高雄火車站、六龜池田屋、華族大谷光瑞的逍遙園，這些日治建築是台日共享的文化資產與歷史記憶，1920年高雄更名改制，從原本的「打狗」改為與日文發音相近的「高雄」（Takao），名稱與京都境內「高雄山」同名，兩城市緣分延續百年之久。

京都市長門川大作說，他原本期盼能會面舉行簽署儀式，可惜因疫情影響只能透過網路視訊簽署，據說高雄名稱與京都市右京區的高雄有關，右京區今年誕生90周年，能與高雄簽署協定書意義不凡；近年雙方交流以馬拉松、棒球等運動領域為主，未來會進一步推動傳統藝能、旅遊、產業和教育等層面交流活動。

市府行國處指出，日本台灣交流協會將今年定位為「日台友情年」，高雄響應推出「日台友情×高雄」系列活動，並將9月訂為高雄的「日台友情月」，歷史博物館推出特展至11月7日。

高雄市長陳其邁（左）與日本京都市長（後右一）門川大作跨海視訊，同步簽下友好協定書。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）與日本京都市長（後右一）門川大作跨海視訊，同步簽下友好協定書。記者徐白櫻／攝影

京都 高雄市 日本台灣交流協會

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