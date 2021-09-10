颱風璨樹來襲 高雄市持續清疏、農民適時採收

強颱璨樹進逼台灣，高市府嚴加防範，除加強道路側溝清理、雨水下水道及排水系統巡查，農業局也提醒農民，適逢採收期的番石榴等果品及蔬菜可適時採收，並做好各項防災準備。

高雄市環保局上午持續加強洩水孔清理及側溝清疏，各區清潔隊同步進行災害防救整備，包括緊急應變、環境整頓動員及環境復原消毒藥劑存量等，以應變強颱可能帶來災情。

高雄市農業局表示，根據中央氣象局預報，11日至14日南部地區因強颱璨樹及外圍環流影響，恐有陣雨或雷雨，提醒農民留意最新天氣資訊，嚴防颱風及豪雨，加強維護田區畦溝及排水通暢，採收時注意自身安全。

農業局說，為降低璨樹颱風影響，適逢採收期的番石榴等果品及蔬菜，可適時採收；果樹類以支架固定枝條，如香蕉可用錏管加強支撐，防止倒伏或適度修剪枝條，並清除田間枯枝及落果，使排水順暢；加強固定各類農業設施。

農業局強調，將持續注意相關天氣變化及農損情況，農民若因颱風造成農作物損失，可向當地區公所通報，以利公所查報。

另高雄市水利局也已針對全市134台移動抽水機、82處抽水截流站、13處車行地下道及586門水閘門等防洪設施，完成測試運轉與檢整作業；另分別於岡山、永安及彌陀等21處行政區完成移動式抽水機預布，15座滯洪池也排空待命。