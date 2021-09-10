高雄、京都2市簽署協定 宣示未來將擴大交流

高雄市與日本京都市今天上午在高雄市立歷史博物館舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式，宣示雙方將在產業、觀光、文化、運動等領域推展互動交流，持續深化台日友誼。

高雄市與日本京都市簽署「高雄協定書」儀式，上午在駐日本代表處謝長廷及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、南六企業董事長黃清山等人見證下，由高雄市長陳其邁與京都市市長門川大作跨海視訊完成簽署。

陳其邁致詞表示，簽署協定書只是開始，盼未來國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日趨緩，雙方能盡早交流互訪，也在人文歷史、科技經濟、城市發展等各領域，搭起更多合作橋樑，共同努力將台日關係推展至另一個高點。

陳其邁並指，高雄與京都的緣分，早在百年前，以京都市右京區高雄山為名進行改制時，就結下了在歷史上深厚的羈絆。他也再次感謝日本政府及國民，除長年支持台灣參與國際社會，更在台灣情嚴峻之際，捐贈台灣共340萬劑疫苗。

門川大作致詞表示，高雄地名據說來自京都市右京區的「高雄地區」，去年是高雄更名100週年，管轄「高雄地區」的右京區也誕生90週年，在這具里程碑意義的一年裡，他會為高雄市和京都右京區進一步的繁榮繼續努力。

門川大作表示，盼藉由這次簽署協定，增進兩市相互了解和發展。未來將進一步推動傳統藝能、文化、藝術、旅遊、產業和教育等廣泛交流。

謝長廷說，他曾擔任高雄市長，很高興見證高雄與京都簽署協定，京都是日本古都，有舉足輕重地位，盼簽署後，高雄與京都能擴大更多元、多方面交流互動。