高雄券去哪裡領？陳其邁：百貨餐廳飯店旅宿可兌換

行政院將發行五倍券，高雄市配合加碼的1千元高雄券邀請羽球天后戴姿穎當代言人，券面有小戴肖像。高雄市長陳其邁今早秀出身上的消費券樣本，並表示，高雄券以50元面額發行，方便夜市商圈的店家使用，預計在餐廳、百貨、飯店等地兌換，另會針對國慶焰火與台灣燈會有更多加碼活動，花愈多可獲得愈多回饋。

陳其邁今早參加高雄市與日本京都市的高雄協定書簽署儀式。接受媒體聯訪時表示，高雄券希望找一個大家都喜歡，而且能夠代表高雄精神的人，根據調查，小戴是最適合的人選，因為要把她的名字印在高雄券上，設計、規畫要徵求她同意。

陳其邁指出，根據三倍券經驗，夜市、商圈、百貨等是受損比較嚴重的產業，所以透過高雄券來精準發放與使用，以消費帶動消費，高雄會結合民間百貨或商圈業者加碼贈送，放大再放大，吸引更多高雄市民或其他縣市旅客來高雄消費；高雄券採用小面額，讓夜市商圈小商家方便使用，另有一系列的iphone、Tesla、電動機車等大獎時時抽、時時送，花愈多可獲得愈多回饋，國慶焰火與燈會等節慶還有更多加碼活動。