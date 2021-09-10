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10月國慶焰火在高雄 陳其邁：順利籌備中

中央社 / 高雄10日電

今年10月國慶焰火在高雄舉辦，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情仍緊張，高雄市長陳其邁今天表示，活動持續籌備中，會落實防疫工作，做好人流管制，避免群聚。

陳其邁上午出席高雄市與日本京都市簽署「高雄協定書」活動，會後接受媒體聯訪被問到國慶焰火籌備情形，他說，國慶焰火順利籌備中，針對節目規劃、交通動線跟防疫工作已開好幾次會，會把防疫工作做好，在落實防疫情況下舉辦。

陳其邁表示，高雄市已有在防疫下舉辦大型活動經驗，這次國慶焰火也會做好相關措施，適當地區進行人流管制、保持距離，就可欣賞煙火，避免群聚風險。

另配合中央推出振興五倍券，高市府祭出1000元「高雄券」，以50元小面額方便民眾使用，不限戶籍，只要在高雄消費五倍券，就可領取高雄券。陳其邁說，盼高雄券結合民間業者加碼活動，效益放大再放大，吸引更多人來高雄消費。

陳其邁說，高雄券規劃在餐飲、百貨、飯店、旅宿等地點兌換，民眾保留消費發票，還可參加抽獎，有電動機車等獎品，「在高雄消費愈多賺愈多」。另也會再針對國慶焰火、2022台灣燈會等活動規劃加碼，盼為餐飲等受創產業帶來助益。

高雄券也找來羽球好手戴資穎代言，票券上印有戴資穎打球英姿。陳其邁說，設計規劃時，想找受大家喜愛又能代表高雄的人物，戴資穎是最適合的人選。

陳其邁 國慶

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