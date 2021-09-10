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屏東三地門鄉紓困加碼 免收垃圾清潔規費

中央社 / 屏東縣10日電

政府振興五倍券將在10月發放，屏東三地門鄉去年發給鄉民每人1000元消費禮金，今年配合政府振興方案，決定免徵110年度清潔規費，每戶可以節省新台幣1220元支出。

三地門鄉公所表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，餐飲、觀光和運輸等行業大受影響，直接造成大多數家庭收入減少，族人苦不堪言。

三地門鄉公所繼去年發給鄉內每人新台幣1000元振興消費禮金讓鄉民貼補家用，今年公所再次與代表會攜手合作，由主席陳忠雄在臨時會提案免徵110年度全鄉垃圾清潔規費，並獲代表們支持通過。

鄉公所表示，確定鄉內每戶將節省1220元支出外，機關學校及小型營業戶節省2400元、大型營業戶節省1萬2000元，合計約210萬元。

鄉長車牧勒薩以．拉勒格安說，三地門鄉透過免徵垃圾清潔規費配合中央推出振興五倍券，大家共體時艱，一起來減輕族人負擔，刺激消費，促進地方經濟產業復甦。

屏東 疫情 COVID-19

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