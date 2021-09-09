高雄女監外役分監揭牌 受刑人選擇更彈性

矯正署在高雄女子監獄設立外役分監，提供南部地區女性受刑人就近選擇至外役監服刑機會，今天舉行揭牌儀式，由矯正署長黃俊棠率高雄女子監獄典獄長陳憲章等南部矯正機關首長揭下紅布，宣布啟用。

黃俊棠、屏東立委周春米、台灣更生保護會橋頭分會、高雄分會、外役分監合作廠商等一同出席觀禮。高雄女子監獄表示，過去全台女子監獄外役分監僅有台中及宜蘭2個選項，高雄女監成立外役分監不僅可南北平衡，也讓女性受刑人能就近選擇，減少長途奔波。

高雄女監說，受刑人只要符合外役監受刑人資格，可接受遴選，通過後至其中一間外役分監分類群居，並由監獄安排到合作廠商工廠工作，每天工作8小時，表現良好有機會縮短刑期，作業成績優良更有望在例假日或紀念日返家探親。

收容人小彤（化名）表示，母親年紀大了，捨不得讓母親奔波接見，很早就想報名外役監遴選，表現好就可以返家探視，很開心南部成立女子外役分監，讓她有機會報名參與，母親知道後也高興她有機會學習謀生技能，真的很謝謝長官。

高雄女監的外役分監由閒置工廠改造而成，規畫明亮寬敞的群居環境，一次約可收容30人，原預計今年6月舉行揭牌儀式，受疫情影響延期，首批外役分監受刑人共計15人，目前已洽妥2家廠商，待疫情解封即可整批雇用。