華友聯左營「果貿3期」建案今動土 房價上看3字頭

高雄鐵路地下化，加上綠園道工程推進，打通舊左營到市中心路網，生活機能躍升，也反映在當地房價上，建商2018年在左營果貿社區一帶推案時，預售價每坪約16到18萬，最近受惠於台積電可能進駐高雄利多，預估明年329檔期當地房價可能上看33萬到35萬，翻了一倍，讓已下單買下第1期建案的民眾樂歪。

早年左營區因鐵路相隔，舊左營到市區的交通受限，連帶限縮房市發展，不過近年因鐵路完成地下化，打通道路，住戶不必繞遠路即可直通市中心巨蛋商圈等地，包括華友聯、永信及興富發、聯上等知名建商相繼進駐果貿一帶推案，近年大樓平地起，華友聯更是一口氣蓋了3期！

華友聯進駐左營海軍勵志新村舊址興建的果貿1期「i世界」，預售已接近完銷，果貿2期共建497戶，預訂明年329檔期推出，今天則進行「果貿3期」動土。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，隨著中華路平面化及台鐵地下化，左營區果貿段社區幾乎無縫連結美術館特區，約7分鐘就能到綠園道，10分鐘內到漢神巨蛋商圈，到高鐵車站只要12分鐘，幾乎融入高鐵生活圈。

為讓更多首購屋有能力購屋，「i世界」當初採預售方式，開價每坪約在16萬元到18萬元間，但周緣相關建設到位後，規劃2到4房、坪數約23到47坪的果貿2期，預估銷售價格約每坪可衝至33到35萬元。今天剛動土的果貿3期，預訂再建210戶，未來規劃18樓高、地下4層，2至4房產品。