快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

華友聯左營「果貿3期」建案今動土 房價上看3字頭

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
華友聯果貿3期建案今天動土，受惠於鐵路地下化，路網開通等利多，房價扶搖直上。記者王昭月／攝影
華友聯果貿3期建案今天動土，受惠於鐵路地下化，路網開通等利多，房價扶搖直上。記者王昭月／攝影

高雄鐵路地下化，加上綠園道工程推進，打通舊左營到市中心路網，生活機能躍升，也反映在當地房價上，建商2018年在左營果貿社區一帶推案時，預售價每坪約16到18萬，最近受惠於台積電可能進駐高雄利多，預估明年329檔期當地房價可能上看33萬到35萬，翻了一倍，讓已下單買下第1期建案的民眾樂歪。

早年左營區因鐵路相隔，舊左營到市區的交通受限，連帶限縮房市發展，不過近年因鐵路完成地下化，打通道路，住戶不必繞遠路即可直通市中心巨蛋商圈等地，包括華友聯、永信及興富發、聯上等知名建商相繼進駐果貿一帶推案，近年大樓平地起，華友聯更是一口氣蓋了3期！

華友聯進駐左營海軍勵志新村舊址興建的果貿1期「i世界」，預售已接近完銷，果貿2期共建497戶，預訂明年329檔期推出，今天則進行「果貿3期」動土。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，隨著中華路平面化及台鐵地下化，左營區果貿段社區幾乎無縫連結美術館特區，約7分鐘就能到綠園道，10分鐘內到漢神巨蛋商圈，到高鐵車站只要12分鐘，幾乎融入高鐵生活圈。

為讓更多首購屋有能力購屋，「i世界」當初採預售方式，開價每坪約在16萬元到18萬元間，但周緣相關建設到位後，規劃2到4房、坪數約23到47坪的果貿2期，預估銷售價格約每坪可衝至33到35萬元。今天剛動土的果貿3期，預訂再建210戶，未來規劃18樓高、地下4層，2至4房產品。

高鐵 鐵路地下化 美術館

延伸閱讀

京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

挑戰3字頭 左營果貿房價直逼美術館

推案因疫情遞延 房市928檔爆量、小宅當道

928檔爆巨量 新竹仍玩飢餓行銷「沒門路買房難」

相關新聞

高雄券來了！戴資穎打球英姿融入設計 可抽百萬電動汽車

行政院今天公布振興五倍券細節，高雄市長陳其邁日前透露加碼1千元成為六倍券，今天下午「高雄券」正式亮相，羽球天后戴資穎打球...

高雄女監外役分監揭牌 受刑人選擇更彈性

矯正署在高雄女子監獄設立外役分監，提供南部地區女性受刑人就近選擇至外役監服刑機會，今天舉行揭牌儀式，由矯正署長黃俊棠率高...

華友聯左營「果貿3期」建案今動土 房價上看3字頭

高雄鐵路地下化，加上綠園道工程推進，打通舊左營到市中心路網，生活機能躍升，也反映在當地房價上，建商2018年在左營果貿社...

疫情又起國慶焰火辦不辦？ 高市府：尊重國慶籌委會

睽違20年之久，2021國慶日焰火今年將重返高雄，近日疫情再起，不少人擔心期待已久的活動可能生變。高市府人員表示，市府配...

關懷弱勢 金門縣府啟動秋節慰問提供協助

中秋節將屆，為表達對弱勢族群家庭關懷心意，縣府於今日起展開慰問活動，金門縣長楊鎮浯在鄉鎮長的陪同下，分別探訪金湖與金沙鄉...

金門糊紙達人翁文林辭世享壽88歲 楊鎮浯表哀悼

金門糊紙達人也是第4屆金門文化獎得主翁文林，在今年5月31日於台灣辭世，享耆壽88歲，因疫情關係，家屬選在今日在金門縣殯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。