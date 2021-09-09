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關懷弱勢 金門縣府啟動秋節慰問提供協助

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天下午偕同社會處處長董燊、金沙鎮鎮長吳有家等人，探訪轄區內的弱勢族群家庭。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯今天下午偕同社會處處長董燊、金沙鎮鎮長吳有家等人，探訪轄區內的弱勢族群家庭。圖／縣府提供

中秋節將屆，為表達對弱勢族群家庭關懷心意，縣府於今日起展開慰問活動，金門縣長楊鎮浯在鄉鎮長的陪同下，分別探訪金湖與金沙鄉鎮的弱勢族群家庭，和鄉親話家常，傾聽民眾心聲，關心長者生活起居，並提前贈送慰問金，讓他們倍感溫馨。

楊鎮浯在今天下午率領社會處處長董燊、社福科王茲繐科長等人，首先抵達金湖鎮、金沙鎮，在金湖鎮長陳文顧與金沙鎮鎮長吳有家、社會課課長李明憲等人陪同下，分別探訪該鄉鎮弱勢族群家庭。

楊鎮浯表示，縣府非常重視家庭關懷與照顧，希望透過資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，並提供最根本實質協助，以紓緩困境，例如低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助，針對低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭國中、小以下就學子女每月課後輔導，才藝課程費用、補習費，以改善弱勢家庭學子的讀書環境，增強其學習的動力與競爭力，凡符合資格者向戶籍所在地鄉鎮公所提出申請，經統計自109年截至目前為止計有1314人次受惠，以減輕縣民負荷，這也是金門特有的服務補助。

據了解，金門縣目前弱勢家庭計有226戶，縣府將於中秋節前夕將關懷送到家，其餘低收入戶慰問金仍採匯款方式，逕匯入當事人帳戶，盼讓鄉親都能快樂過中秋節。

金門縣長楊鎮浯（左二）今天下午偕同社會處處長董燊（左一）、金湖鎮長陳文顧（右二）等人，探訪瓊林里的弱勢族民眾。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左二）今天下午偕同社會處處長董燊（左一）、金湖鎮長陳文顧（右二）等人，探訪瓊林里的弱勢族民眾。圖／縣府提供

中秋節 低收入戶 金門

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