關懷弱勢 金門縣府啟動秋節慰問提供協助

中秋節將屆，為表達對弱勢族群家庭關懷心意，縣府於今日起展開慰問活動，金門縣長楊鎮浯在鄉鎮長的陪同下，分別探訪金湖與金沙鄉鎮的弱勢族群家庭，和鄉親話家常，傾聽民眾心聲，關心長者生活起居，並提前贈送慰問金，讓他們倍感溫馨。

楊鎮浯在今天下午率領社會處處長董燊、社福科王茲繐科長等人，首先抵達金湖鎮、金沙鎮，在金湖鎮長陳文顧與金沙鎮鎮長吳有家、社會課課長李明憲等人陪同下，分別探訪該鄉鎮弱勢族群家庭。

楊鎮浯表示，縣府非常重視家庭關懷與照顧，希望透過資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，並提供最根本實質協助，以紓緩困境，例如低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助，針對低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭國中、小以下就學子女每月課後輔導，才藝課程費用、補習費，以改善弱勢家庭學子的讀書環境，增強其學習的動力與競爭力，凡符合資格者向戶籍所在地鄉鎮公所提出申請，經統計自109年截至目前為止計有1314人次受惠，以減輕縣民負荷，這也是金門特有的服務補助。