高雄券來了！戴資穎打球英姿融入設計 可抽百萬電動汽車

行政院今天公布振興五倍券細節，高雄市長陳其邁日前透露加碼1千元成為六倍券，今天下午「高雄券」正式亮相，羽球天后戴資穎打球英姿融入設計。陳其邁說，不限戶籍，只要在高雄花振興券就能賺高雄券，上萬家餐飲、旅宿、百貨業者會加碼擴大振興效果，只要在高雄消費，有機會抽到電動汽車Tesla等大獎。

高雄券涵蓋「消費落地」、「精準振興」、「數位紙本雙重對接」與「夜市商圈再加碼」四大特色。高市經發局指出，不限戶籍，全國民眾都拿五倍券來高雄消費，這樣既可以領取高雄券，五倍變六倍；經濟上受損的產業多集中在餐飲、旅宿、百貨業，市府將結合這些受創最深的產業成為高雄劵振興夥伴，提供消費者更多利多服務與優惠。

此外，「數位紙本雙重對接」五倍變六倍，實體紙本數位對接並行最方便，高雄券會跟振興券同步上市，讓大家都可以在高雄即刻開就賺。「夜市商圈再加碼」，將要針對商圈夜市專案處理，推出商圈夜市券，帶動更多在地經濟的消費，振興高雄夜市商圈。