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金門糊紙達人翁文林辭世享壽88歲 楊鎮浯表哀悼

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的糊紙達人翁文林辭世，圖為他2年前，他在兒子的陪同下，出席金門文化獎的頒獎。圖／金門縣文化局提供
金門的糊紙達人翁文林辭世，圖為他2年前，他在兒子的陪同下，出席金門文化獎的頒獎。圖／金門縣文化局提供

金門糊紙達人也是第4屆金門文化獎得主翁文林，在今年5月31日於台灣辭世，享耆壽88歲，因疫情關係，家屬選在今日在金門縣殯儀館舉辦追思告別儀式；一代匠師殞落，讓金門縣長楊鎮浯也十分不捨，表示哀悼，金門縣文化局長許正芳今天率同仁等前往奠祭，並向家屬表達無限哀思與追悼之意。

金門縣文化局表示，翁文林在2年前獲得第4屆「金門文化獎」，當時他還有親自出席頒獎典禮，這也是他最後一次出現在眾人面前。

翁文林是金門盤山頂堡人，自小追隨父親翁享杭匠師學習傳統「糊紙」技藝，並蒙大哥、三哥提點技術，技藝精巧細緻、作品栩栩如生，多次獲聘赴台製作大型糊紙作品，逐漸打出名號，因其技術精湛，鄉民都尊稱他為「金門師」。

據了解，翁文林對傳統民俗技藝的涉獵極廣，除糊紙外，諸如舞龍舞師、蜈蚣陣、傀儡戲、跑旱船、舞蛤精、公揹婆、鑼鼓藝陣……無不精通。其糊紙每件作品都是藝術，像是慈祥面容的觀世音、封神授佛的仙尊、忠孝節義、歷史傳說演義的人物、應有盡有、生動活潑、維妙維肖；早年也曾經受託製作舞龍舞獅，將龍頭、獅頭表現的相當傳神，深獲各界好評。

退休後翁文林將糊紙店交由妻子蔡秀琴打理，自己則協助推廣舞龍舞獅、公揹婆、跑旱船、花燈製作等民俗技藝的傳承授受，對傳統技藝的深耕，不僅讓他獲得第4屆金門文化獎殊榮外，文化部也將其提報為無形文化資產技術的保存者。

最近幾年因為身體狀況，長年在台調養；他的兒子翁明權回憶父親在糊紙時的身影，直言這份工作要長時間或蹲或站，非常辛苦勞累，如果碰到急著出貨趕工，甚至忙到三餐不正常都是有的，長期下來對身體是個負擔，甚至對眼力是很嚴重的傷害。

金門的糊紙達人翁文林辭世，圖為他在製作糊紙作品的神情。圖／金門縣文化局提供
金門的糊紙達人翁文林辭世，圖為他在製作糊紙作品的神情。圖／金門縣文化局提供
金門的糊紙達人翁文林辭世，他除了糊紙外，對傳統民俗技藝的涉獵極廣，諸如舞龍舞師、跑旱船等藝陣都相當精通。圖／金門縣文化局提供
金門的糊紙達人翁文林辭世，他除了糊紙外，對傳統民俗技藝的涉獵極廣，諸如舞龍舞師、跑旱船等藝陣都相當精通。圖／金門縣文化局提供
翁文林的糊紙作品相當傳神，像封神授佛的仙尊、忠孝節義、歷史傳說演義的人物，都維妙維肖。圖／金門縣文化局提供
翁文林的糊紙作品相當傳神，像封神授佛的仙尊、忠孝節義、歷史傳說演義的人物，都維妙維肖。圖／金門縣文化局提供

金門 文化局 疫情

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