金門家扶搬新家 兒童館可開放借用

金門家扶中心在金門成立54年，今天終於有自己的家！金門家扶中心今日正式搬新厝，將服務的工作場所搬到環島北路二段的新址，家扶扶幼委員會主委李根遠率領委員會的成員及全體員工，以祭拜天地感恩完工的儀式，公告金門家扶中心於今日起，將搬到新館繼續服務。

終於要搬新家，今天一早家扶的員工與幹部都相當歡喜，上午10點良辰吉時一到，李根遠就率領委員會的成員們一起在新的扶幼兒童館前，舉行啟用儀式。陪同上香祝禱的包含扶幼委員楊肅謙、李淑賢、楊忠俊、郭金堡、陳媽愛、邱嘉樹及中心主任李桂平等人，大家共同為家扶中心未來的扶幼工作，給與隆重的期許和祝福。

李根遠說，感謝上蒼庇佑家扶兒童館能順利完成，也感謝地方鄉親及全國社會大眾的協助，金門家扶中心扶幼館能繼續為金門地區的弱勢兒童和家庭，提供服務及協助。

李桂平表示，新的工作地點代表著鄉親的期許，期盼在所有的社工及志工的努力下，能開創不一樣的服務品質，讓在地所有的弱勢兒童，都能受到照顧與關注，做到不會有一個被遺忘的最高標準，以達到鄉親的期待。原民權路的家扶中心舊址，近期將歸還給縣政府。