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金門家扶搬新家 兒童館可開放借用

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心今日正式搬新厝，家扶扶幼委員會主委李根遠率領委員會的成員及全體員工，以一柱清香虔誠的祭拜天地。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今日正式搬新厝，家扶扶幼委員會主委李根遠率領委員會的成員及全體員工，以一柱清香虔誠的祭拜天地。記者蔡家蓁／攝影

金門家扶中心在金門成立54年，今天終於有自己的家！金門家扶中心今日正式搬新厝，將服務的工作場所搬到環島北路二段的新址，家扶扶幼委員會主委李根遠率領委員會的成員及全體員工，以祭拜天地感恩完工的儀式，公告金門家扶中心於今日起，將搬到新館繼續服務。

終於要搬新家，今天一早家扶的員工與幹部都相當歡喜，上午10點良辰吉時一到，李根遠就率領委員會的成員們一起在新的扶幼兒童館前，舉行啟用儀式。陪同上香祝禱的包含扶幼委員楊肅謙、李淑賢、楊忠俊、郭金堡、陳媽愛、邱嘉樹及中心主任李桂平等人，大家共同為家扶中心未來的扶幼工作，給與隆重的期許和祝福。

李根遠說，感謝上蒼庇佑家扶兒童館能順利完成，也感謝地方鄉親及全國社會大眾的協助，金門家扶中心扶幼館能繼續為金門地區的弱勢兒童和家庭，提供服務及協助。

李桂平表示，新的工作地點代表著鄉親的期許，期盼在所有的社工及志工的努力下，能開創不一樣的服務品質，讓在地所有的弱勢兒童，都能受到照顧與關注，做到不會有一個被遺忘的最高標準，以達到鄉親的期待。原民權路的家扶中心舊址，近期將歸還給縣政府。

金門家扶中心表示，目前新館完成，家扶中心工作人員將增聘到18名，以充足得人力提供弱勢兒童全方位的輔導與協助。新館成立後兒童館館內的各項設施，只要是公益活動，皆可提出借用申請，但因目前仍為搬家階段，陸續完成各物品就定位後，歡迎社會大眾前往參觀或使用館內設施。

金門家扶中心今日搬新厝，家扶扶幼委員會主委李根遠也率領委員會的成員及貴賓試坐課桌椅，模擬點名。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今日搬新厝，家扶扶幼委員會主委李根遠也率領委員會的成員及貴賓試坐課桌椅，模擬點名。記者蔡家蓁／攝影

家扶中心 金門

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