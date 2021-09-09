東港迎王請水沙灘浪淘內縮 立委協調7河局人工補沙

傳承百年的屏東「三大迎王平安祭典」，是具規模與代表性的地方民俗盛會， 其中，參與人數最多、已被列為國家無形文化資產的「東港迎王」，將於10月24日率先登場，每科都在東港鎮鎮海公園進行請水儀式及眾所矚目的燒王船祭儀，月前因受海浪沖蝕，陸域沙灘縮小，立委周春米昨天協調第7河川局協助補沙工程，確保重要祭儀用地的完整性。

3年1科的東港迎王平安祭典，是東港鎮和全屏東的大事，今年是正科年，從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀，都在虔誠隆重下遵循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產；今年遇到疫情，廟方決定不延期。

東港迎王平安祭典每科都在東港鎮鎮海公園進行請水儀式及壓軸的燒王船祭儀，廟方發現月前因海浪沖蝕、淘沙嚴重，陸域沙灘不足，影響重要科儀活動進行，接獲陳情的周春米，昨天偕同7何局人員到鎮海公園會勘迎王請水沙灘用地的補沙前置準備。

周春米說，迎王祭典的前置準備非常重要，做好準備順利舉行是最重要的目標，不過，近期廟方發現鎮海公園沙灘出現浪淘沙的狀況，但請水當天會有上萬人前來參與，迎王用地的完整性非常重要，會勘後決議由七河局和東隆宮建立對口，由7河局協助東隆宮施作補沙工程。