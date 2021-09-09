北高雄長青中心流標三次 學者建議跨局處整合增誘因

高雄市區土地炙手可熱，北高雄長青中心預定地鄰近高鐵站，因三次流標開發受挫多年，目前充當停車場使用。市議員陳麗珍指出，左楠地區高齡人口持續增加，盼規畫結合日托、日照、幼教及運動等多功能中心。另有學者建議，當停車場使用太可惜，市府應跨局處整合研議，增加民間企業投資誘因，或考慮與大型醫院合作進駐。

高雄縣市合併前，高市議員爭取在左營區曾子路與華夏路交會處的1478坪公有地設置北高雄長青中心，結合長青學苑、日照中心與社區活動中心等功能。歷經三次流標後停擺，前市長韓國瑜執政時曾思考轉型國民運動中心，後來無疾而終，鄰近房價每坪上看30萬元。

市議員陳麗珍說，左楠區老年人口比為14.7針％，特地邀請專家學者召開公聽會。義守大學財務金融管理學系教授李樑堅指出，1千多坪土地只當停車場相當可惜，市府應該在財務利基與商業機能進行整合，不應拘泥土地管制法令，多使用政策工具活化，適度調整權利金設定。

嘉南藥理大學社工系教授余元傑表示，長青中心屬於社會福利，若朝公益使用盈利有限，民間投資意願較低；主責機關不同攸關後續發展，市府可主動出擊、爭取民間投資。 高雄大學政治法律系教授廖義銘說，此案在於公共價值與市場價值的取捨，市府應將在地民眾的需求放在第一位；未來也可與大型醫院進行合作，滿足各年齡層醫療需求。