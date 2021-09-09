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不受疫情影響 金門老兵召集令活動確定照常舉辦

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今年特別準備代表各部隊的三角標誌口罩，要送給來參加的老兵。圖／縣府提供
金門縣府今年特別準備代表各部隊的三角標誌口罩，要送給來參加的老兵。圖／縣府提供

Delta本土疫情拉警報，金門縣府今天宣布一年一度的「金門老兵召集令」今年照常舉辦，活動自10月15日起至12月15日，有「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎?」及「注意!老兵罩伙來」、「軍事據點行程推薦」及「老兵特約商店專屬優惠活動」等5項系列活動。

金門縣觀光處長丁健剛表示，受疫情影響，今年許多群聚性的觀光活動已取消。但考量「金門老兵召集令」多為自由行、多為親友共遊性質，且很多老兵們強烈表達活動可以照辦，大家很想第二故鄉、很想金門這個家。因此宣佈今年照常舉辦。但將視疫情發展滾動檢討，一定要以防疫為優先。

丁健剛也說明，今年的活動已經在老兵各社群中引起熱烈討論，活動一的「完成任務獲好禮」為老兵準備的專屬紀念酒，特別推出專屬活動的「酒標」，讓老兵們更有歸屬感、備感受到尊重。

至於，活動二的「那時候的他，你好嗎?」更引發很多老兵話題，這個他，也許是老村長、也許是洗衣婦、也許是鄉間小店的女兒，老兵們躍躍欲試。活動 三「老兵罩伙來」，是以去年很受老兵歡迎的邀請卡為發想，今年在邀請卡上特別加入明信片的功能，讓收到邀卡的老兵可以寄送給親友，揪親友一起回金，分享這一份備受專屬金門老兵的光榮感。

觀光處指出，活動一「完成任務獲好禮」，任務是與據點合照或至特約商消費合照後，上傳至粉專或老兵群組。今年已申請為老兵優惠店家有近兩百家，較去年多出50店家，讓老兵有更多選擇，也期提振店家經濟。

觀光處表示，只要是曾經在金門服役且已退役之老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領專屬禮，「完成任務獲好禮」有5000份、「那時候的他，你好嗎?」有100份及「注意!老兵罩伙來」有1,000份，數量有限。相關資訊請上金門觀光旅遊網(https://reurl.cc/v5Xg4e)。洽詢電話：082-324194。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣府今天宣布今年的「金門老兵召集令」活動將照常舉行，並準備多樣好禮送給老兵。圖／縣府提供
金門縣府今天宣布今年的「金門老兵召集令」活動將照常舉行，並準備多樣好禮送給老兵。圖／縣府提供
金門縣府每年舉辦的「金門老兵召集令」活動都吸引不少老兵參與，參與情況熱烈。圖／縣府提供
金門縣府每年舉辦的「金門老兵召集令」活動都吸引不少老兵參與，參與情況熱烈。圖／縣府提供

老兵 金門 疫情

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