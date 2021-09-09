觀光海嘯憂愁中獲納稅績優獎 疫情間的小確幸

南區國稅局恆春稽徵所主任許素梅今天至墾丁福華飯店頒發年度「統一發票績優營業人」獎，墾丁福華總經理張積光感謝恆春稽徵所的肯定，說這是公司與同仁自飯店開業以來的努力，無論觀光景氣優劣，飯店從不延誤並且誠實繳納稅額，更積極配合各項主管機關的作業，今年獲此獎項也為飯店長期的堅持帶來鼓勵，近年遭逢史上最嚴重的觀光海嘯，更是「疫情間的小確幸」。

財政部為鼓勵營業人誠實開立統一發票，提高納稅榮譽，建立守法納稅風氣，特訂定統一發票績優營業人獎項；受獎勵營業人由各商業、公益團體向當地主管稽徵機關推薦；或由各主管稽徵機關就轄區誠實開立統一發票，或配合政府政令宣導著有績效，或其他具有足資表揚事實之營業人推薦之。而營業人於選拔核定前2年內不得有任何違章紀錄。

許素梅表示，每年各所績優營業人獎項限制只有1個名額，墾丁福華為在地繳稅紀錄優良且無任何違章紀錄的大型企業，在高營業額的情況下還能維持優良的申報表現，實屬不易，希望藉大體系的企業為表率，鼓勵所有營業人都能積極正視申報並誠實繳納稅收。

她提到，長時間在疫情影響下，無論大小企業，許多營業人的營業額都下滑得很嚴重，尤其觀光地區被疫情造成的影響更為顯著，國稅局針對受疫情影響而繳稅困難的營業人提供分期或延期繳納機制，不限繳納金額、延期最長1年而分期最長可分3年繳款，藉此以緩解營業人營運困境，共體時艱；有需求的營業人可向稅捐稽徵機關申請，審核機關會協助從寬認定。