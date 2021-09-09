櫻花王、老樹死亡 屏東推樹木維管人員認證考試

屏東霧台鄉「櫻花王」因維護不當枯死，之前勝利星村多棵老樹也因病或周遭環境問題死亡，屏東縣政府今天表示，今年度將辦理樹木修剪及監看人員教育訓練及認證考試。

60年樹齡的霧台鄉櫻花王今年2月開花後，就呈現整株樹乾枯現象，本來花落後該長出綠葉的季節，卻沒發葉，縣府昨天請專家診斷後，確定櫻花王救不回來，宣告死亡，今年2月花季是它最後綻放。

縣府農業處表示，櫻花王位於民宅庭院內，經專家檢視所有枝條、樹幹、根部主根及分支根都乾枯到木質部，由於大環境近3年來乾旱期間拉長，雨季縮短，樹木根部棲地被水泥化及覆蓋鐵皮，雨水很難留存根圈讓樹木吸收利用。

診斷櫻花王的專家，隨後也轉往櫻花大道，診斷櫻花王樹苗分出長成的「櫻花公主」、「櫻花王子」等櫻花樹進行檢視，並將建議事項提供給養護管理單位霧台鄉公所參考。

這2年，屏東市勝利星村也發生多株⁭老樹得病或周圍環境不當死亡，縣府表示，樹木的健康狀態是動態且不斷變化，落實平常修剪及養護管理相當重要，縣府今年度將針對執行樹木修剪廠商及樹木相關維護管理單位，辦理樹木修剪、監看人員教育訓練及認證考試，以維持縣內綠化景觀資源永續。

農業處長鄭永裕說，樹木週年生長情況與周邊居民生活息息相關，了解樹木生長習性及合適植穴與棲地環境營造也相當重要，縣府今年7月初展開縣內206所高、國、中、小學校園、都會區公園綠地及屏東市勝利星村園區等重要場域內樹木進行體檢作業。

鄭永裕說，預計體檢樹木有300處，估計將調查7萬2982株樹木，並將就疫病樹木進行救治及對相關養護單位教育訓練。