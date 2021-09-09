改善中芸漁港擁擠情形 高雄斥3.6億建漁筏泊區

高雄林園中芸漁港今天展開漁筏泊區興建工程，斥資新台幣3.6億元，希望緩解林園中芸漁港及汕尾漁港碼頭擁擠現況，預定民國112年12月底完工，可停泊90艘漁船筏。

林園地區沿近海漁業發達，相距僅約2公里的中芸漁港及汕尾漁港，就有約338艘設籍漁船筏。然而，受高屏溪輸砂影響，汕尾漁港航道及港口經常淤積，雖每年疏浚，仍無法維持水深，讓部分漁船筏常需移泊至中芸漁港，導致中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠。

為解決汕尾漁港淤積造成出海困擾，並紓解中芸漁港泊區水域及碼頭擁擠情形，高雄市政府籌編經費，也爭取漁業署補助，在今天上午舉辦漁筏泊區興建興建工程動土典禮，由高雄市長陳其邁、漁業署長張致盛持鏟動土，宣告中芸漁港漁筏泊區興建工程全面啟動。

陳其邁感謝漁業署及中央、地方民代對漁會及高雄漁業建設經費支持。他指出，高雄縣市合併後，包含中央補助預算，高市府投入近8.6億元改善中芸及汕尾漁港相關設施及周邊景觀，期望工程完工後，能讓中芸漁港成為最具特色的生產及觀光休閒漁港。

中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總預算為新台幣3.6億元，包括漁業署補助1.8億元、市府配合1.8億元，預定112年12月底完工，完工後興建碼頭總長共672公尺，水深為3.5公尺，可容納汕尾漁港暫泊漁船筏，預計共可停泊90艘。