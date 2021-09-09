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解決中芸漁港漁筏泊區擁擠窘境 高市府今辦擴建動土

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區中芸漁港漁筏泊區的擴建，預計可解決中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠狀況。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區中芸漁港漁筏泊區的擴建，預計可解決中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠狀況。記者陳玫伶／攝影

高雄市政府為解決林園區汕尾漁港因淤積問題，造成漁民出海作業困擾，今天上午於中芸漁港漁筏泊區舉辦擴建動土儀式，高雄市長陳其邁表示，擴建工程預計可為中芸漁港增加90位魚筏停泊船位，，預計2023年12月底完工。

陳其邁、漁業署長張致盛、立委林岱樺、高雄市海洋局長張漢雄、林園區長陳興發、林園區漁會理事長蘇居萬等民意代表出席參與，祭祀祈福工程施工順利，宣告中芸漁港漁筏泊區興建工程全面啟動。

陳其邁表示，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總預算為新台幣3億6千萬元，其中農委會漁業署補助1億8千萬元、市府配合自籌1億8千萬元，預定2023年12月底完工，完工後興建碼頭總長共672公尺，設計水深負3.5公尺，可停泊漁船筏90艘。

陳其邁說，除了中芸漁港漁筏泊區今天的動土儀式，未來預計在中芸漁港和汕尾漁港也另外有改建工程，例如中芸漁港景觀平台修繕，上下場修建等，配合林園地區漁港轉型升級，可望增加服務漁民的量能，特別感謝林岱樺向中央爭取預算支持，議會在墊付款預算審議過程中，也不分藍綠大力支持。

高雄市海洋局表示，林園地區近海漁業發達，其中中芸漁港及汕尾漁港設籍漁船筏共約338艘，兩漁港距離僅約2公里，但汕尾漁港航道及港口因受高屏溪輸砂影響，港口及航道常發生淤積，每年雖持續辦理疏浚，還是無法維持港口及航道水深，影響汕尾漁港漁船筏出海作業與進出安全。

海洋局表示，目前汕尾漁港部分漁船筏常需暫時移泊至中芸漁港，造成中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠，中芸漁港漁筏泊區擴建工程完成後，將有足夠水域與碼頭容納汕尾漁港暫泊漁船筏，解決漁民困擾，加上未來中芸地區港埠資源集中化，可發揮漁港最大功能，有利林園地區漁業持續發展。

高雄市長陳其邁（右二）、高市海洋局長張漢雄（右一）、漁業署長張致盛（左二）、立委林岱樺（左一）等人出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、高市海洋局長張漢雄（右一）、漁業署長張致盛（左二）、立委林岱樺（左一）等人出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（第一排中）、漁業署長張致盛（第一排右）等人今天參與林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（第一排中）、漁業署長張致盛（第一排右）等人今天參與林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、高市海洋局長張漢雄（右一）、漁業署長張致盛（左二）、立委林岱樺（左一）等人出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、高市海洋局長張漢雄（右一）、漁業署長張致盛（左二）、立委林岱樺（左一）等人出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式。記者陳玫伶／攝影

陳其邁 高雄市 漁民

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